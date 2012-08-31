Гражданская война за биткоин продолжается

Цензура и споры о реформе блокчейна загнали биткоин-сообщество в состояние глубокого кризиса.
Давний сторонник криптовалют и инвестор, широко известный как «Биткоин-Иисус», заблокирован на одном из самых популярных отраслевых форумов. Это очередной пример того, что, вопреки надеждам, гражданская война за биткоин не закончена.
За последние шесть лет Вер вложил в развитие экосистемы биткоина более 1 млн долларов, инвестируя в такие стартапы как bitcoin.com, Blockchain, Z.cash, BitPay, Kraken, Purse.io и Ripple.
Однако сейчас его лишили доступа к Reddit за упоминание реального имени администратора биткоин-форума, известного под псевдонимом «Theymos». Таким образом, Вер обвиняется в так называемом доксинге (то есть в незаконном распространении личных данных через Интернет), хотя простой запрос в Google выдает сразу несколько источников, идентифицирующих личность Theymos.
Этого администратора уже не раз обвиняли в слишком жесткой цензурной политике, особенно в обсуждениях реформы блокчейна на Reddit и Bitcointalk. Блокировка столь знаковой фигуры, скорее всего, обострит ситуацию и приведет к миграции пользователей на альтернативные форумы.
В прошлом году один из ключевых разработчиков биткоина Майк Херн назвал биткоин провальным экспериментом из-за неразрешимых противоречий между теми, кто считает необходимым незамедлительно увеличить размеры блоков (например, Вер), и теми, кто предлагает отсрочить эту меру. Это привело к тому, что на форумах были вырезаны все упоминания об альтернативных решениях, а также спровоцировало серию кибератак на конкурирующие проекты (например, DdoSing сети узлов Bitcoin XT)