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Гражданская война за биткоин продолжается

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Старый Сегодня, 19:21
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Гражданская война за биткоин продолжается
Цензура и споры о реформе блокчейна загнали биткоин-сообщество в состояние глубокого кризиса.


Давний сторонник криптовалют и инвестор, широко известный как «Биткоин-Иисус», заблокирован на одном из самых популярных отраслевых форумов. Это очередной пример того, что, вопреки надеждам, гражданская война за биткоин не закончена.


За последние шесть лет Вер вложил в развитие экосистемы биткоина более 1 млн долларов, инвестируя в такие стартапы как bitcoin.com, Blockchain, Z.cash, BitPay, Kraken, Purse.io и Ripple.

Однако сейчас его лишили доступа к Reddit за упоминание реального имени администратора биткоин-форума, известного под псевдонимом «Theymos». Таким образом, Вер обвиняется в так называемом доксинге (то есть в незаконном распространении личных данных через Интернет), хотя простой запрос в Google выдает сразу несколько источников, идентифицирующих личность Theymos.

Этого администратора уже не раз обвиняли в слишком жесткой цензурной политике, особенно в обсуждениях реформы блокчейна на Reddit и Bitcointalk. Блокировка столь знаковой фигуры, скорее всего, обострит ситуацию и приведет к миграции пользователей на альтернативные форумы.


В прошлом году один из ключевых разработчиков биткоина Майк Херн назвал биткоин провальным экспериментом из-за неразрешимых противоречий между теми, кто считает необходимым незамедлительно увеличить размеры блоков (например, Вер), и теми, кто предлагает отсрочить эту меру. Это привело к тому, что на форумах были вырезаны все упоминания об альтернативных решениях, а также спровоцировало серию кибератак на конкурирующие проекты (например, DdoSing сети узлов Bitcoin XT)

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 19:44
#2
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 728
Благодарностей: 110
КП: 0.202
Re: Гражданская война за биткоин продолжается
Странная у них какая то «война», на форуме забанили, великое несчастье.
chibic вне форума  
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