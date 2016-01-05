crypta Интересующийся

Регистрация: 22.12.2016 Сообщений: 200 Благодарностей: 10 КП: 0.000

Оценка реальных объемов торговли биткоином на китайских биржах

По общему мнению, рынок Биткоина в Китае занимает свыше 90% от мирового объема. Оценка показателей объемов "как есть" дает цифру около 98% всей торговли биткоином. Не секрет, что происхождение этих объемов кроется в отсутствующих или минимальных торговых комиссиях, а также значительной доли маржинальной торговли с высоким плечом, которое на китайских биржах превышает принятые на западных в 7-10 раз.

Вилли Ву (Willy Woo) - предприниматель, инвестор, трейдер и фанат криптовалют. Он считает, что публичные данные значительно завышены, а реальное число ближе к 80%. Он провел собственный анализ биржевых данных и представил его в данном обзоре.



Как создаются объемы в Китае

По сообщениям китайских бирж криптовалют, они проводят около 98% мирового торгового объема биткоина. Цифра, которая предполагает абсолютно доминирующее положение на рынке. К сожалению, мы знаем, что большая часть этого объема существует только "на бумаге".

В отличие от остального мира, биржи Китая уникальны тем, что они не взимают торговых комиссий. Вместо этого они берут комиссию за вывод денег с биржи. Кроме того, эти платежи уменьшаются, когда торговые объемы трейдера увеличиваются, так что это стимулирует их покупать и продавать самим себе с нулевой комиссией, чтобы уменьшить плату за вывод денег. Тем не менее, есть целый океан данных о рынках, в которых нет секретов, но мало кто пытается их систематизировать.

В этом исследовании Ву будет анализировать данные и попытается (насколько сможет) оценить истинные объемы в Китае, используя методы анализа данных.



Точки отсчета

Ву будет определять "истинный объем" так, как если бы торги происходили на биржах, где взимается торговый сбор. По оценкам начала 2010-х, китайские объемы занимали 50% мирового рынка. Давайте посмотрим, насколько это подтверждают данные. Прежде всего, мы должны помнить о том, что в Китае не всегда были нулевые комиссии.







BTCC, главная биржа Китая, начинала свою работу с 0.3% комиссией за сделку. Точно так же и вторая китайская биржа - OKCoin, изначально брала 0.3%. Затем, с 24 сентября 2013 года, BTCC начала эксперимент, и в течении трех месяцев не брала комиссии. Это и стало началом гонки между местными биржами, так началась эпоха нулевых сборов. Какое это повлияло на объемы?



С одной стороны, это спровоцировало рост. При соотношении его к мировым объемам (без Китая), рост увеличился с 17% до более чем 100% всего за шесть недель.

Такая визуализация полезна в другом аспекте. Мы можем увидеть, что рост объема торгов в Китае неуклонно увеличивается с предсказуемой скоростью (около 4% неделя за неделей) до введения нулевых пошлин.

Это и станет нашим первым инструментом для оценки истинного объема, так как мы можем использовать его, чтобы экстраполировать, какими могли бы быть объемы, если бы эта тенденция продолжалась.







"Законные объемы"

На данный момент, существует одна биржа в Китае, где объемы никогда не были раздуты искусственно - это LocalBitcoins, децентрализованный рынок, где покупатели и продавцы собираются и торгуют. Вот как выглядят ее объемы:







LocalBitcoins начала свою деятельность в июне 2012 года, и вы можете видеть, как быстро она набирала обороты. К 4-му кварталу 2013 года, глобальные объемы биржи достаточно большие. Биржа доступна во многих странах, а это означает, что на каждом рынке есть свое соотношение между глобальными и местными объемами. Конечно, это соотношение различается в зависимости от местных условий. Это и будет нашим вторым инструментом для оценки.

Мы можем использовать объемы LocalBitcoins, чтобы показать местный спрос на рынке, и масштабировать его, чтобы оценить объемы бирж.



Собираем все вместе

Теперь мы готовы реконструировать реальный объем торгов в Китае.

Итак, оценки состоят из трех этапов:

Реальные объемы в Китае до эпохи нулевых комиссий.

Какими бы были объемы торгов, если бы комиссии сохранились, и на основании этого сделать вывод о росте.

С появлением LocalBitcoins на общей картине, у нас достаточно времени, чтобы мы смогли масштабировать ее объемы и оценить показатели биржи в глобальном масштабе.

Финальная композиция выглядит следующим образом:







Результаты



Различия существенны:





Доля рынка Китая в глобальном объеме выглядит следующим образом:





Отношение искусственных объемов к истинным выглядит так:









Да, это почти в 40 раз больше указанных.

Доминирование Китая сохраняется

По предыдущим предположениям, доля китайского рынка была на уровне 50%, но анализ показывают намного выше - около 85%. Китай по-прежнему доминирующий игрок, который контролирует почти все объемы торговли биткоином, но не столь доминирующий, как это принято считать. Разница составляет 10-40 раз, в зависимости от недели.

Стоит также отметить, что объемы бирж - это далеко не вся мировая торговля биткоином, как можно было бы предположить. Биржи могут устанавливать цены, но значительная часть торговли происходит вне бирж, так что действительный мировой объем торговли не поддается оценке.

Используя подобные методы, вероятно, можно сделать оценку торговли OTC, но информацию по этим торгам получить крайне сложно.



Источник/ По общему мнению, рынок Биткоина в Китае занимает свыше 90% от мирового объема. Оценка показателей объемов "как есть" дает цифру около 98% всей торговли биткоином. Не секрет, что происхождение этих объемов кроется в отсутствующих или минимальных торговых комиссиях, а также значительной доли маржинальной торговли с высоким плечом, которое на китайских биржах превышает принятые на западных в 7-10 раз.Вилли Ву (Willy Woo) - предприниматель, инвестор, трейдер и фанат криптовалют. Он считает, что публичные данные значительно завышены, а реальное число ближе к 80%. Он провел собственный анализ биржевых данных и представил его в данном обзоре.По сообщениям китайских бирж криптовалют, они проводят около 98% мирового торгового объема биткоина. Цифра, которая предполагает абсолютно доминирующее положение на рынке. К сожалению, мы знаем, что большая часть этого объема существует только "на бумаге".В отличие от остального мира, биржи Китая уникальны тем, что они не взимают торговых комиссий. Вместо этого они берут комиссию за вывод денег с биржи. Кроме того, эти платежи уменьшаются, когда торговые объемы трейдера увеличиваются, так что это стимулирует их покупать и продавать самим себе с нулевой комиссией, чтобы уменьшить плату за вывод денег. Тем не менее, есть целый океан данных о рынках, в которых нет секретов, но мало кто пытается их систематизировать.В этом исследовании Ву будет анализировать данные и попытается (насколько сможет) оценить истинные объемы в Китае, используя методы анализа данных.Ву будет определять "истинный объем" так, как если бы торги происходили на биржах, где взимается торговый сбор. По оценкам начала 2010-х, китайские объемы занимали 50% мирового рынка. Давайте посмотрим, насколько это подтверждают данные. Прежде всего, мы должны помнить о том, что в Китае не всегда были нулевые комиссии.BTCC, главная биржа Китая, начинала свою работу с 0.3% комиссией за сделку. Точно так же и вторая китайская биржа - OKCoin, изначально брала 0.3%. Затем, с 24 сентября 2013 года, BTCC начала эксперимент, и в течении трех месяцев не брала комиссии. Это и стало началом гонки между местными биржами, так началась эпоха нулевых сборов. Какое это повлияло на объемы?С одной стороны, это спровоцировало рост. При соотношении его к мировым объемам (без Китая), рост увеличился с 17% до более чем 100% всего за шесть недель.Такая визуализация полезна в другом аспекте. Мы можем увидеть, что рост объема торгов в Китае неуклонно увеличивается с предсказуемой скоростью (около 4% неделя за неделей) до введения нулевых пошлин.Это и станет нашим первым инструментом для оценки истинного объема, так как мы можем использовать его, чтобы экстраполировать, какими могли бы быть объемы, если бы эта тенденция продолжалась.На данный момент, существует одна биржа в Китае, где объемы никогда не были раздуты искусственно - это LocalBitcoins, децентрализованный рынок, где покупатели и продавцы собираются и торгуют. Вот как выглядят ее объемы:LocalBitcoins начала свою деятельность в июне 2012 года, и вы можете видеть, как быстро она набирала обороты. К 4-му кварталу 2013 года, глобальные объемы биржи достаточно большие. Биржа доступна во многих странах, а это означает, что на каждом рынке есть свое соотношение между глобальными и местными объемами. Конечно, это соотношение различается в зависимости от местных условий. Это и будет нашим вторым инструментом для оценки.Мы можем использовать объемы LocalBitcoins, чтобы показать местный спрос на рынке, и масштабировать его, чтобы оценить объемы бирж.Теперь мы готовы реконструировать реальный объем торгов в Китае.Итак, оценки состоят из трех этапов:Реальные объемы в Китае до эпохи нулевых комиссий.Какими бы были объемы торгов, если бы комиссии сохранились, и на основании этого сделать вывод о росте.С появлением LocalBitcoins на общей картине, у нас достаточно времени, чтобы мы смогли масштабировать ее объемы и оценить показатели биржи в глобальном масштабе.Финальная композиция выглядит следующим образом:Из этого материала мы можем реконструировать истинный объем мирового рынка биткоина. Вот истинный объем против официального объема.Различия существенны:Доля рынка Китая в глобальном объеме выглядит следующим образом:Отношение искусственных объемов к истинным выглядит так:Да, это почти в 40 раз больше указанных.По предыдущим предположениям, доля китайского рынка была на уровне 50%, но анализ показывают намного выше - около 85%. Китай по-прежнему доминирующий игрок, который контролирует почти все объемы торговли биткоином, но не столь доминирующий, как это принято считать. Разница составляет 10-40 раз, в зависимости от недели.Стоит также отметить, что объемы бирж - это далеко не вся мировая торговля биткоином, как можно было бы предположить. Биржи могут устанавливать цены, но значительная часть торговли происходит вне бирж, так что действительный мировой объем торговли не поддается оценке.Используя подобные методы, вероятно, можно сделать оценку торговли OTC, но информацию по этим торгам получить крайне сложно.

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