Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,615 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Оценка реальных объемов торговли биткоином на китайских биржах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:19
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 200
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Оценка реальных объемов торговли биткоином на китайских биржах

По общему мнению, рынок Биткоина в Китае занимает свыше 90% от мирового объема. Оценка показателей объемов "как есть" дает цифру около 98% всей торговли биткоином. Не секрет, что происхождение этих объемов кроется в отсутствующих или минимальных торговых комиссиях, а также значительной доли маржинальной торговли с высоким плечом, которое на китайских биржах превышает принятые на западных в 7-10 раз.
Вилли Ву (Willy Woo) - предприниматель, инвестор, трейдер и фанат криптовалют. Он считает, что публичные данные значительно завышены, а реальное число ближе к 80%. Он провел собственный анализ биржевых данных и представил его в данном обзоре.

Как создаются объемы в Китае

По сообщениям китайских бирж криптовалют, они проводят около 98% мирового торгового объема биткоина. Цифра, которая предполагает абсолютно доминирующее положение на рынке. К сожалению, мы знаем, что большая часть этого объема существует только "на бумаге".
В отличие от остального мира, биржи Китая уникальны тем, что они не взимают торговых комиссий. Вместо этого они берут комиссию за вывод денег с биржи. Кроме того, эти платежи уменьшаются, когда торговые объемы трейдера увеличиваются, так что это стимулирует их покупать и продавать самим себе с нулевой комиссией, чтобы уменьшить плату за вывод денег. Тем не менее, есть целый океан данных о рынках, в которых нет секретов, но мало кто пытается их систематизировать.
В этом исследовании Ву будет анализировать данные и попытается (насколько сможет) оценить истинные объемы в Китае, используя методы анализа данных.

Точки отсчета

Ву будет определять "истинный объем" так, как если бы торги происходили на биржах, где взимается торговый сбор. По оценкам начала 2010-х, китайские объемы занимали 50% мирового рынка. Давайте посмотрим, насколько это подтверждают данные. Прежде всего, мы должны помнить о том, что в Китае не всегда были нулевые комиссии.



BTCC, главная биржа Китая, начинала свою работу с 0.3% комиссией за сделку. Точно так же и вторая китайская биржа - OKCoin, изначально брала 0.3%. Затем, с 24 сентября 2013 года, BTCC начала эксперимент, и в течении трех месяцев не брала комиссии. Это и стало началом гонки между местными биржами, так началась эпоха нулевых сборов. Какое это повлияло на объемы?

С одной стороны, это спровоцировало рост. При соотношении его к мировым объемам (без Китая), рост увеличился с 17% до более чем 100% всего за шесть недель.
Такая визуализация полезна в другом аспекте. Мы можем увидеть, что рост объема торгов в Китае неуклонно увеличивается с предсказуемой скоростью (около 4% неделя за неделей) до введения нулевых пошлин.
Это и станет нашим первым инструментом для оценки истинного объема, так как мы можем использовать его, чтобы экстраполировать, какими могли бы быть объемы, если бы эта тенденция продолжалась.



"Законные объемы"

На данный момент, существует одна биржа в Китае, где объемы никогда не были раздуты искусственно - это LocalBitcoins, децентрализованный рынок, где покупатели и продавцы собираются и торгуют. Вот как выглядят ее объемы:



LocalBitcoins начала свою деятельность в июне 2012 года, и вы можете видеть, как быстро она набирала обороты. К 4-му кварталу 2013 года, глобальные объемы биржи достаточно большие. Биржа доступна во многих странах, а это означает, что на каждом рынке есть свое соотношение между глобальными и местными объемами. Конечно, это соотношение различается в зависимости от местных условий. Это и будет нашим вторым инструментом для оценки.
Мы можем использовать объемы LocalBitcoins, чтобы показать местный спрос на рынке, и масштабировать его, чтобы оценить объемы бирж.

Собираем все вместе

Теперь мы готовы реконструировать реальный объем торгов в Китае.
Итак, оценки состоят из трех этапов:
Реальные объемы в Китае до эпохи нулевых комиссий.
Какими бы были объемы торгов, если бы комиссии сохранились, и на основании этого сделать вывод о росте.
С появлением LocalBitcoins на общей картине, у нас достаточно времени, чтобы мы смогли масштабировать ее объемы и оценить показатели биржи в глобальном масштабе.
Финальная композиция выглядит следующим образом:



Результаты
Из этого материала мы можем реконструировать истинный объем мирового рынка биткоина. Вот истинный объем против официального объема.
Различия существенны:


Доля рынка Китая в глобальном объеме выглядит следующим образом:


Отношение искусственных объемов к истинным выглядит так:




Да, это почти в 40 раз больше указанных.
Доминирование Китая сохраняется
По предыдущим предположениям, доля китайского рынка была на уровне 50%, но анализ показывают намного выше - около 85%. Китай по-прежнему доминирующий игрок, который контролирует почти все объемы торговли биткоином, но не столь доминирующий, как это принято считать. Разница составляет 10-40 раз, в зависимости от недели.
Стоит также отметить, что объемы бирж - это далеко не вся мировая торговля биткоином, как можно было бы предположить. Биржи могут устанавливать цены, но значительная часть торговли происходит вне бирж, так что действительный мировой объем торговли не поддается оценке.
Используя подобные методы, вероятно, можно сделать оценку торговли OTC, но информацию по этим торгам получить крайне сложно.

__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Заработок на криптовалюте
crypta на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Курс Bitcoin снизился из-за проверок на китайских биржах moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.01.2017 17:44
Цена биткоина превысила $800 на китайских биржах pilot10 Новости криптовалют 36 18.12.2016 20:30
О незаконности торговли на криптовалютных биржах Sergey S. Shirin Биржи криптовалют 9 15.12.2016 19:03
Россия может разместить облигации в юанях на китайских биржах moskva Новости в мире финансов и инвестиций 3 05.03.2016 20:10
Торги на китайских фондовых биржах приостановлены на день после резкого падения индек venik55 Новости в мире финансов и инвестиций 3 05.01.2016 10:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет innovation: 4180 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
triton-hyip - www.triton-hyip.net
От gregg в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар luvmc1
С чего начать зарабатывать в интернете ?
От luvmc1 в разделе «Вопросы от новичков»
Аватара нет
Партнерская Программа CIS Network
От CisNtw в разделе «Социальные сети»
Аватар AndriusLT
GBP/CHF
От AndriusLT в разделе «Аналитика»
Аватар TheGOLDskull
tromoney - tromoney.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube