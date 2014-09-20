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ВТБ-24 будет застрахован на 56.3 миллиарда рублей

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Старый Сегодня, 19:16
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,429
Благодарностей: 192
КП: 0.066
ВТБ-24 будет застрахован на 56.3 миллиарда рублей

Завершился конкурс среди СК за право страхования «ВТБ-24». Это право досталось «Согласию». Общая сумма страховки составит 56.3 миллиарда рублей.
ВТБ-24 будет застрахован от всех, возможных проблем. Это: землетрясения, нанесение ущерба, в результате возгорания, различных видов взрывов, в том числе и газа, от сбоев в подаче электричества и так далее. Но самым важным видом все же можно считать страхование от постороннего вмешательства в работу банка. То есть, по сути, речь идет о страховании от хакерства.
СК обязуется предоставлять этот полный пакет услуг на протяжении всего текущего года. Напомню, что это один из самых больших банков, который оказывает услуги по переводам денежных средств, как юр., так и физ. лиц.
Таким образом, ВТБ-24 обезопасил себя от самых неожиданных явлений. В том числе и от хакерских мошеннических действий.
По материалам: «Страхование Украины»
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jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 19:18
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,429
Благодарностей: 192
КП: 0.066
Автор темы Re: ВТБ-24 будет застрахован на 56.3 миллиарда рублей
Продолжаю указывать уникальность текста в первом комментарии
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Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan на форуме  
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