ВТБ-24 будет застрахован на 56.3 миллиарда рублей

Завершился конкурс среди СК за право страхования «ВТБ-24». Это право досталось «Согласию». Общая сумма страховки составит 56.3 миллиарда рублей.
ВТБ-24 будет застрахован от всех, возможных проблем. Это: землетрясения, нанесение ущерба, в результате возгорания, различных видов взрывов, в том числе и газа, от сбоев в подаче электричества и так далее. Но самым важным видом все же можно считать страхование от постороннего вмешательства в работу банка. То есть, по сути, речь идет о страховании от хакерства.
СК обязуется предоставлять этот полный пакет услуг на протяжении всего текущего года. Напомню, что это один из самых больших банков, который оказывает услуги по переводам денежных средств, как юр., так и физ. лиц.
Таким образом, ВТБ-24 обезопасил себя от самых неожиданных явлений. В том числе и от хакерских мошеннических действий.
По материалам: «Страхование Украины»