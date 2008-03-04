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МВД проигрывает дело форекс-дилеру из Башкирии

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Старый Сегодня, 19:14
#1
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МВД проигрывает дело форекс-дилеру из Башкирии


Сообщается, что в арбитражном суде Башкирии закончился этап судебного разбирательств форекс-дилера "Брокер-гарант" против МВД этой Республики: - суд принял сторону Брокер-гаранта.

Известно, что данный форекс-дилер начал оказывать услуги населению на рынке Форекс в 2015 году и владелец фирмы, некто Сергей Степанов, официально показал, по итогам 2015 г. убыток своего ООО в размере 1,6 млн рублей. А в 2016 году фирмой заинтересовались сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции г. Туймазы (Башкирия) и в марте того же года в ходе 4 обысков в этой фирме было конфисковано 29 ПК и вся остальная сервисная техника, всего 70 единиц разного рода оборудования. Кстати, это оборудование, было в свою очередь арендовано у другой компании под названием "Горизонт", что, впрочем, не криминально.

Оперативники вменили хозяину фирмы обвинение по статье: 14.1.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ - это незаконные организация и проведение азартных игр, согласно которой налагается штраф до 1 миллиона рублей, а оборудование полностью изымается. А причем тут азартные игры и торговля валютами на рынке Форекс - может тут же прозвучать законный вопрос? Нет, ни при чем, просто полицейские по всей видимости обознались из-за внешнего вида интерфейса программного обеспечения, которое было установлено на компьютерах Брокер-Гаранта, потому и приняли решение об изъятии всего оборудования и его аресте, а также передачи дела в суд.

Однако, в итоге никакого игрового ПО на этих ПК независимая экспертиза Центра комплексной экспертизы и сертификации систем и технологий из Москвы так и не нашла, о чем выдала хозяину фирмы своё официальное заключение. На ПК стоят официальные версии платформы "Биржевой терминал Holytrade" и в этих версиях нет элементов игры, а просто клиент заключивший договор в Брокер-гарант получал доступ к торговым терминалам этой платформы и при положительном исходе торгов мог вывести прибыль.

Конечно, имея на руках такие подтверждающие документы владелец Брокер-гарант обратился с 2-я исками в арбитражный суд Республики Башкирия и вот после нескольких месяцев разбирательств суд принял решение, что удержание имущества компании под арестом является на данный момент незаконным и суд обязывает полицию вернуть полностью всё оборудование Брокер-гаранту поскольку были нарушены его права и законные интересы.

На текущую дату, как МВД так и директор Брокер-гаранта не дают никаких комментариев по поводу принятого решения, однако понятно, что теперь туймазинскому отделу МВД Башкирии всё же придется возвращать ранее изъятое оборудование, поскольку Брокер-гарант является действительно форекс-дилером, а эта деятельность законом у нас не запрещена.

Единственно на повестке дня остается вопрос убытков, которые понес Брокер-гарант и который кстати, прекратил свою работу после изъятия полицией всей техники. Сообщается, что на данный момент компания пока не предъявляла к МВД никаких официальных претензий в денежной форме. Да и вряд ли будет предъявлять. Может считают, что они легко ещё отделались?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5880d63143cd5
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 19:24.
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