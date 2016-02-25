Компания Acronis включила в свой новый продукт решения на основе блокчейна

Компания Acronis анонсировала новую версию решения для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation, которое включает в себя блокчейн-решения Acronis Notary и Acronis ASign. Как сообщает разработчик, основанная на технологии блокчейн функция Acronis Notary предназначена для электронного подписания документов и обеспечения целостности данных. На основе хеша файла создается уникальный сертификат, чья валидность может быть потом проверена, как и история вносимых в него изменений. Все хеши хранятся в блокчейне, что позволяет пользователям в любое время проверить правильность и целостность информации. Функция Acronis ASign предназначена для осуществления цифровой подписи документов с использованием блокчейна и позволяет оформлять и подписывать электронные документы с применением открытой цифровой подписи.. Напомним, что в конце октября прошлого года компания Acronis объявила о выпуске новой программно-определяемой системы хранения данных (software-defined storage/SDS) с возможностью подтверждения их аутентичности на основе технологии блокчейн и функцией регулирования резервного копирования Acronis CloudRAID, которая получила название Acronis Storage. Подписывайтесь на новости Forklog в Facebook!