У Дональда Трампа шерсть быка вместо волос

В известном на весь мир Музее мадам Тюссо имеется оригинальная экспозиция – реплика овального кабинета в резиденции президента Америки. И не взирая на то, что инаугурация 45-го презедента США еще не прошла, но фигура Барака Обамы, уже была заменена на скульптуру Дональда Трампа. В качестве основы для прически была использована шерсть тибетского горного быка яка.
Над созданием оригинальной скульптуры на протяжении шести месяцев работала команда из 20-ти профессиональных мастеров, стоимость готового экспоната составила $180 000. Художники утверждают, что самой сложной часть всей работы оказалась золотистая шевелюра Дональда Трампа. Очень сложно было подобрать цвет, чтобы волосы искусственного президента полностью соответствовал настоящему. Кроме того, мастера потратили много времени изучая последние фото и видео материалы с Дональдом Трампом, пытаясь скопировать каждую морщину на лице восковой фигуры. Актуальную версию овального кабинета посетители смогут увидеть уже завтра, 20 января – в день официальной инаугурации.
Специально для mmgp.ru