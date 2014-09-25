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У Дональда Трампа шерсть быка вместо волос

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Старый Сегодня, 18:24
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,840
Благодарностей: 173
КП: 0.090
У Дональда Трампа шерсть быка вместо волос
В известном на весь мир Музее мадам Тюссо имеется оригинальная экспозиция – реплика овального кабинета в резиденции президента Америки. И не взирая на то, что инаугурация 45-го презедента США еще не прошла, но фигура Барака Обамы, уже была заменена на скульптуру Дональда Трампа. В качестве основы для прически была использована шерсть тибетского горного быка яка.

Над созданием оригинальной скульптуры на протяжении шести месяцев работала команда из 20-ти профессиональных мастеров, стоимость готового экспоната составила $180 000. Художники утверждают, что самой сложной часть всей работы оказалась золотистая шевелюра Дональда Трампа. Очень сложно было подобрать цвет, чтобы волосы искусственного президента полностью соответствовал настоящему. Кроме того, мастера потратили много времени изучая последние фото и видео материалы с Дональдом Трампом, пытаясь скопировать каждую морщину на лице восковой фигуры. Актуальную версию овального кабинета посетители смогут увидеть уже завтра, 20 января – в день официальной инаугурации.







Специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 18:39
#2
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,765
Благодарностей: 1,619
КП: 0.045

награды Волшебный горшочек 
Re: У Дональда Трампа шерсть быка вместо волос
А разве это раздел про шерсть?
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