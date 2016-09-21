Стоит ли бояться инвестировать в HYIP-«партизанов»?



HYIP-«партизан» – проект, работающий на готовом веб-сайте, дизайн которого не индивидуализирован и не имеет характерного фирменного стиля. Большинство начинающих инвесторов побаиваются вкладывать средства в такие «HYIP-проекты на шаблонных сайтах», расценивая их как потенциальный скам. Тем не менее, таких инвестпроектов не нужно опасаться. Часть HYIP-"партизанов" может в последствии трансформироваться в глобальные проекты, став если не легендарным хайпом или «находкой» года, то проверенным долгожителем!



Большинство специалистов знает, что «долгоиграющие» HYIP проекты зачастую не предоставляют высокие ставки для своих вкладчиков: не более 1% в день или и того меньше. Часто такую процентную ставку предлагают на площадках-«партизанах». Время выплат в этих проектах по вкладам может занимать около суток и дольше, поскольку расчеты в основном проводятся без использования автоматических электронных инструментов, вручную. При этом становится логичным вопрос о том, что же к таким проектам может привлечь возможных вкладчиков?



Вкладчики со стажем сделали вывод, что проект, проходящий этап «партизан» способен работать неделями или даже затянуться на месяцы. В течение этого периода, даже без существенных вложений, вы успешно можете заработать, а затем, переведя тело депозита, увидеть в своем кошельке заработанный «прирост». А когда «партизаны» станут полноценными крупными HYIP-площадками, вы сможете спокойно и дальше получать проценты и не беспокоится при этом о потере своего стартового капитала.



Особенности, отличающие хайп-«партизанов»:

нет фирменного дизайна, сайт разработан на основе шаблона; проект не рекламируется и не продвигается; процентная ставка за привлечения новых участников составляет от 1% до 3% отсутствие у хайп-проекта легенды

Чем выгоден «партизан» для своего администратора?



С экономической точки зрения:

дешевый хостинг; отсутствие DDoS - защиты; скрипт без лицензии.

Финансовая стабильность



Благодаря невысоким процентам и бонусам за привлеченных новичков, проект может продолжать жить с незначительными инвестиционными вложениями и «скромным» кругом участников.



Продолжительность работы проекта для надежной репутации



Ведя проект на его «партизанском» этапе, администратор зарабатывает площадке «имя», стабильно выплачивая проценты и получая таким образом лестные отзывы на интернет-порталах. После выхода хайпа из «подполья» его дизайн вместе с некоторыми техническими опциями будет усовершенствован, а администратор площадки сразу же получит группу заинтересованных инвесторов, чего весьма трудно добиться в современной конкурентной среде.



Что делает возможным переход «партизана» в категорию надежных HYIP-проектов?



Для площадок-«партизанов» не характерно быть аферой с начала функционирования, поскольку такие проекты, как правило, оперируют скудноватым капиталом и не могут похвастаться большим количеством вкладчиков, которые, к тому же, создают бум вокруг них. Именно эти факторы не позволяют администратору собрать «сливки», закрыв моментально площадку.



«Партизаны» зачастую оказываются благонадежными хайпами, в которых учитываются как интересы вкладчиков, так и администратора. Вкладчики HYIP-проекта, активно дискутируя о нем на форумах, неосознанно продвигают этот «партизан», который возможно будет приносить достойную прибыль в будущем. Администратор считает выгодным для своего хайпа доказать надежность его работы, организовать стабильную выплату компенсаций, клиентоориентированную поддержку и т.д.



Однако нельзя забывать и об осторожности: под маской хайп-«партизанов» иногда оказываются фиктивные «скам-проекты». Отсутствие качественного дизайна сайта и стоящего хостинга, что так типично для «партизанов», может ввести в заблуждение. В то же время насторожить должны подозрительно завышенные проценты и бонусы за рефералов. Вы должны избегать инвестирования в такие проекты.



А Вы инвестируете в хайпы партизаны? Статья подготовлена для рубрики " Заказывай а мы переведем HYIP-«партизан» – проект, работающий на готовом веб-сайте, дизайн которого не индивидуализирован и не имеет характерного фирменного стиля. Большинство начинающих инвесторов побаиваются вкладывать средства в такие «HYIP-проекты на шаблонных сайтах», расценивая их как потенциальный скам. Тем не менее, таких инвестпроектов не нужно опасаться. Часть HYIP-"партизанов" может в последствии трансформироваться в глобальные проекты, став если не легендарным хайпом или «находкой» года, то проверенным долгожителем!Большинство специалистов знает, что «долгоиграющие» HYIP проекты зачастую не предоставляют высокие ставки для своих вкладчиков: не более 1% в день или и того меньше. Часто такую процентную ставку предлагают на площадках-«партизанах». Время выплат в этих проектах по вкладам может занимать около суток и дольше, поскольку расчеты в основном проводятся без использования автоматических электронных инструментов, вручную. При этом становится логичным вопрос о том, что же к таким проектам может привлечь возможных вкладчиков?Вкладчики со стажем сделали вывод, что проект, проходящий этап «партизан» способен работать неделями или даже затянуться на месяцы. В течение этого периода, даже без существенных вложений, вы успешно можете заработать, а затем, переведя тело депозита, увидеть в своем кошельке заработанный «прирост». А когда «партизаны» станут полноценными крупными HYIP-площадками, вы сможете спокойно и дальше получать проценты и не беспокоится при этом о потере своего стартового капитала.С экономической точки зрения:Благодаря невысоким процентам и бонусам за привлеченных новичков, проект может продолжать жить с незначительными инвестиционными вложениями и «скромным» кругом участников.Ведя проект на его «партизанском» этапе, администратор зарабатывает площадке «имя», стабильно выплачивая проценты и получая таким образом лестные отзывы на интернет-порталах. После выхода хайпа из «подполья» его дизайн вместе с некоторыми техническими опциями будет усовершенствован, а администратор площадки сразу же получит группу заинтересованных инвесторов, чего весьма трудно добиться в современной конкурентной среде.Для площадок-«партизанов» не характерно быть аферой с начала функционирования, поскольку такие проекты, как правило, оперируют скудноватым капиталом и не могут похвастаться большим количеством вкладчиков, которые, к тому же, создают бум вокруг них. Именно эти факторы не позволяют администратору собрать «сливки», закрыв моментально площадку.«Партизаны» зачастую оказываются благонадежными хайпами, в которых учитываются как интересы вкладчиков, так и администратора. Вкладчики HYIP-проекта, активно дискутируя о нем на форумах, неосознанно продвигают этот «партизан», который возможно будет приносить достойную прибыль в будущем. Администратор считает выгодным для своего хайпа доказать надежность его работы, организовать стабильную выплату компенсаций, клиентоориентированную поддержку и т.д.Однако нельзя забывать и об осторожности: под маской хайп-«партизанов» иногда оказываются фиктивные «скам-проекты». Отсутствие качественного дизайна сайта и стоящего хостинга, что так типично для «партизанов», может ввести в заблуждение. В то же время насторожить должны подозрительно завышенные проценты и бонусы за рефералов. Вы должны избегать инвестирования в такие проекты.