Глава Федрезерва США: блокчейн может изменить глобальную финансовую систему

Глава Федерального резерва США Джанет Йеллен заявила, что блокчейн является важной технологией, способной оказать влияние на финансовую систему в глобальном масштабе. Об этом пишет Coindesk.
Это заявление было сделано во время выступления Йеллен на форуме, организованном некоммерческой организацией Commonwealth Club.
«Блокчейн крайне важен. Это новая технология, которая может оказать влияние на финансовую систему, в частности на способы проведения транзакций. Мы изучаем как ее саму, так и возможные методы применения в работе Федерального резерва. Аналогичные исследования проводятся и коммерческими банками», — заявила Джанет Йеллен.
Ранее в ходе встречи представителей более 90 центробанков в Вашингтоне Йеллен призвала своих коллег из центральных банков других стран приступить к более активному изучению новых финансовых технологий.
Подобного мнения придерживается и член правления Федерального резерва США Лаел Брейнард. В октябре прошлого года на ежегодном заседании Института международных финансов, посвященном блокчейну, она детально осветила исследования рабочей группы Федерального резерва США, занимающейся как финансовыми инновациями в целом, так и использованием блокчейна конкретно в платежных и трейдинговых системах следующего поколения.
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