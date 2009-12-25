Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,603 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Глава Федрезерва США: блокчейн может изменить глобальную финансовую систему

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:01
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,374
Благодарностей: 8,540
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Глава Федрезерва США: блокчейн может изменить глобальную финансовую систему

Глава Федерального резерва США Джанет Йеллен заявила, что блокчейн является важной технологией, способной оказать влияние на финансовую систему в глобальном масштабе. Об этом пишет Coindesk.

Это заявление было сделано во время выступления Йеллен на форуме, организованном некоммерческой организацией Commonwealth Club.

«Блокчейн крайне важен. Это новая технология, которая может оказать влияние на финансовую систему, в частности на способы проведения транзакций. Мы изучаем как ее саму, так и возможные методы применения в работе Федерального резерва. Аналогичные исследования проводятся и коммерческими банками», — заявила Джанет Йеллен.
Ранее в ходе встречи представителей более 90 центробанков в Вашингтоне Йеллен призвала своих коллег из центральных банков других стран приступить к более активному изучению новых финансовых технологий.

Подобного мнения придерживается и член правления Федерального резерва США Лаел Брейнард. В октябре прошлого года на ежегодном заседании Института международных финансов, посвященном блокчейну, она детально осветила исследования рабочей группы Федерального резерва США, занимающейся как финансовыми инновациями в целом, так и использованием блокчейна конкретно в платежных и трейдинговых системах следующего поколения.

Источник
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 18:17
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 191
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: Глава Федрезерва США: блокчейн может изменить глобальную финансовую систему
Наконец то авторитетное мнение дошло в массы, хотя многие и не будут прислушиваться к нему. тем не менее с блокчейн технологией буду считаться в скором времени все больше и больше людей. А кто не знает что такое блокчейн и криптовалюта - пойдут и дальше ложить деньгу в банки под 5% в год
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Заработок на криптовалюте
crypta на форуме  
Старый Сегодня, 18:27
#3
 
Регистрация: 04.09.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Глава Федрезерва США: блокчейн может изменить глобальную финансовую систему
Блокчейн это будущее я полагаю.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Баннер: {{ slide.title }}
Антон221 на форуме  
Старый Сегодня, 18:51
#4
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,765
Благодарностей: 1,619
КП: 0.045

награды Волшебный горшочек 
Re: Глава Федрезерва США: блокчейн может изменить глобальную финансовую систему
Становится всё более явно кто придумал криптовалюты.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ХАЙП ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ!
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
Лучшие инвест идеи на 2017 год Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)
Последний раз редактировалось assss; Сегодня в 18:54.
assss на форуме  
Ответить
Метки
банк, сша, технология блокчейн, фрс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Татарстан может внедрить блокчейн в систему госуправления Анна Чернобай Новости криптовалют 0 06.01.2017 14:14
Суверенный блокчейн может изменить денежно-кредитную политику Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 4 24.12.2016 12:21
Рост доллара может уничтожить всю финансовую систему Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.11.2016 12:37
Может ли блокчейн изменить современную энергетику bizneser Новости криптовалют 0 24.08.2016 14:33
Упавший рубль может разрушить финансовую систему страны Jerigon Новости в мире финансов и инвестиций 9 03.10.2014 14:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mysilver
Ваше Приветствие...
От mysilver в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар Апокалипсис2
yancome.com - yancome
От Апокалипсис2 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Саша Чакки
Россия констатировала дефолт Украины по долгу в $3 млрд
От Саша Чакки в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Avangardman
Проект "Страны мира"
От Avangardman в разделе «Проекты от Avangardman'а»
Аватара нет
cryptocoinsnews.com - cryptocoinsnews
От Павел Асадченков в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар x66
Jewelry Invest - jewelry-invest.com
От x66 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube