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Тени свечей при построении каналов
Собственно сабж, учитываете ли Вы тени свечей при построении каналов?
Важным параметров пробития уровня канала является закрытие выше или ниже поддержки/сопротивления канала, отсюда и возникает вопрос, учитывать ли тени при построении каналов и пробитии уровней? (Естественно речь о ТФ от Н1 как минимум, а лучше конечно Н4, на более мелких таймфреймах смысла особого не возникает).
Как и в большинстве случаев в данном вопросе однозначного ответ нет, кто-то строит по теням, кто-то по уровняv открытия/закрытия торгового периода. Я лично стараюсь находить золотую середину склоняюсь строить все-таки по теням. Ну а пробитие канала/уровня - это конечно закрытие ниже него.
Какие способы у Вас ?