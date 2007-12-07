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Тени свечей при построении каналов

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Старый Сегодня, 17:54
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,105
Благодарностей: 5,946
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Тени свечей при построении каналов
Собственно сабж, учитываете ли Вы тени свечей при построении каналов?

Важным параметров пробития уровня канала является закрытие выше или ниже поддержки/сопротивления канала, отсюда и возникает вопрос, учитывать ли тени при построении каналов и пробитии уровней? (Естественно речь о ТФ от Н1 как минимум, а лучше конечно Н4, на более мелких таймфреймах смысла особого не возникает).

Как и в большинстве случаев в данном вопросе однозначного ответ нет, кто-то строит по теням, кто-то по уровняv открытия/закрытия торгового периода. Я лично стараюсь находить золотую середину склоняюсь строить все-таки по теням. Ну а пробитие канала/уровня - это конечно закрытие ниже него.

Какие способы у Вас ?
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Aisller на форуме  
Старый Сегодня, 18:28
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,713
Благодарностей: 281
КП: 0.106
Re: Тени свечей при построении каналов
Чаще всего именно по теням и получается строить канал. Тень от свечи - это все равно отображение движения цены во временном интервале. Поэтому я учитываю ее при построении каналов.
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Метки
свечной анализ, тени свечей
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