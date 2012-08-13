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Госкомпании уговорили правительство не требовать повышенных отчислений в бюджет

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Госкомпании уговорили правительство не требовать повышенных отчислений в бюджет

(Bloomberg) -- Власти РФ склоняются к тому, чтобы оставить идею высоких дивидендов от госкомпаний после сопротивления, оказанного некоторыми крупнейшими российскими предприятиями.

Правительство планирует понизить минимальный уровень дивидендов до 25 процентов с 50 процентов чистой прибыли по международным стандартам, как это было установлено в прошлом году, сообщили два источника, знакомые с обсуждением вопроса. Хотя окончательное решение еще не принято, первый вице-премьер Игорь Шувалов, который курирует экономическую политику в правительстве, его поддерживает, сказали источники. РФ будет обсуждать возможность выплаты дивидендов в размере более 25 процентов с компаниями индивидуально, сообщил один из них.

После попыток получить дополнительные доходы, чтобы выжить в условиях падения цен на нефть до 12-летнего минимума, правительство ослабляет нажим, так как ситуация с государственными финансами стабилизируется после сделки по ограничению добычи. Даже в 2016 году, когда дефицит бюджета оказался самым большим за последние шесть лет, многие корпорации получили разрешения не платить 50 процентов чистой прибыли в виде дивидендов.

Правило должно было применяться для всех госкомпаний, включая ПАО "Газпром", ПАО "Аэрофлот", ОАО "Российские железные дороги" и АО "Роснефтегаз", которое владеет контрольным пакетом ПАО "Роснефть". Согласно параметрам бюджета, доходы от перечисления дивидендов госкомпаний оцениваются в 483 миллиарда рублей. Оценка подразумевает, что компании заплатят половину чистой прибыли.

©2017 Bloomberg L.P.
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