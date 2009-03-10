Как время года влияет на хайп?



Как и в любой инвестиционной индустрии, у хайпов бывают периоды напряженной работы и периоды полного покоя. В этой статье мы постараемся понять связь инвестиционной активности хайпов с временами года.



Осень



Золотое время не только для хайпов, но и для любых других инвестиций. В этот период чаще всего активируются и фондовые рынки. Осенью люди пытаются компенсировать вынужденные летние траты, а, как известно, инвестиционный рынок зависит от спроса. Это горячее время для хайпов!

Осенью выбрать надежную программу достаточно просто. В это время любой инвестор практически не рискует остаться без заработка. Осенью у администраторов хайпов достаточно средств для продвижения проекта, необходимый потенциал еще не растрачен, а, значит, риски минимальны.



Зима



Зимой, накануне новогодних праздников, открывается много краткосрочных программ, направленных на привлечение «Рождественских» денег. Многие успешные проекты ближе к Новому Году, обычно, закрываются. В январе очень велик риск соблазниться на «Новогодние бонусы», активно рекламируемые недобросовестными администраторами.

Конечно, существуют хайпы, которые продержатся не только зиму, но и гораздо дольше. Такие проекты часто отличаются низкой и средней доходностью. Январские праздники – период относительного затишья в инвестиционном мире. Исключение составляются разве что МЛМ проекты.



Весна



Весной открываются качественные среднедоходные проекты. Они радуют неторопливых инвесторов, которые не рассчитывают на моментальную прибыль. Часто срок жизни таких проектов – до полугода. Но наступает лето и многие проекты закрываются. Самый непростой месяц весны – май. Инвесторам необходимо постоянно держать руку на пульсе!



Лето



Лето – период отпусков, который коснулся и хайп-индустрии. В это время серьезные инвесторы и ответственные администраторы набираются сил перед плодотворной осенью. Проекты закрываются из-за отсутствия своевременных инвестиционных вливаний. На рынке стабильно работают только низкопроцентные хайпы и проекты с ежедневной выплатой.



Хайпы, очевидно, зависят от сезона, но среди них встречаются и проекты, которые не подвластны смене сезонов. Чаще всего долгосрочные проекты не спешат вкладываться в рекламу в первые дни работы, и именно они остаются на плаву. Инвесторам, которые не хотят зависеть от праздников, стоит обратить внимание на «пирамиды» и низкопроцентные хайпы. Эти проекты являются более стабильными. Статья подготовлена для рубрики " Заказывай а мы переведем Как и в любой инвестиционной индустрии, у хайпов бывают периоды напряженной работы и периоды полного покоя. В этой статье мы постараемся понять связь инвестиционной активности хайпов с временами года.Золотое время не только для хайпов, но и для любых других инвестиций. В этот период чаще всего активируются и фондовые рынки. Осенью люди пытаются компенсировать вынужденные летние траты, а, как известно, инвестиционный рынок зависит от спроса. Это горячее время для хайпов!Осенью выбрать надежную программу достаточно просто. В это время любой инвестор практически не рискует остаться без заработка. Осенью у администраторов хайпов достаточно средств для продвижения проекта, необходимый потенциал еще не растрачен, а, значит, риски минимальны.Зимой, накануне новогодних праздников, открывается много краткосрочных программ, направленных на привлечение «Рождественских» денег. Многие успешные проекты ближе к Новому Году, обычно, закрываются. В январе очень велик риск соблазниться на «Новогодние бонусы», активно рекламируемые недобросовестными администраторами.Конечно, существуют хайпы, которые продержатся не только зиму, но и гораздо дольше. Такие проекты часто отличаются низкой и средней доходностью. Январские праздники – период относительного затишья в инвестиционном мире. Исключение составляются разве что МЛМ проекты.Весной открываются качественные среднедоходные проекты. Они радуют неторопливых инвесторов, которые не рассчитывают на моментальную прибыль. Часто срок жизни таких проектов – до полугода. Но наступает лето и многие проекты закрываются. Самый непростой месяц весны – май. Инвесторам необходимо постоянно держать руку на пульсе!Лето – период отпусков, который коснулся и хайп-индустрии. В это время серьезные инвесторы и ответственные администраторы набираются сил перед плодотворной осенью. Проекты закрываются из-за отсутствия своевременных инвестиционных вливаний. На рынке стабильно работают только низкопроцентные хайпы и проекты с ежедневной выплатой.Хайпы, очевидно, зависят от сезона, но среди них встречаются и проекты, которые не подвластны смене сезонов. Чаще всего долгосрочные проекты не спешат вкладываться в рекламу в первые дни работы, и именно они остаются на плаву. Инвесторам, которые не хотят зависеть от праздников, стоит обратить внимание на «пирамиды» и низкопроцентные хайпы. Эти проекты являются более стабильными.