Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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funmoneyland.ru - Fun Money Land

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:53
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,663
Благодарностей: 71
КП: 0.052
funmoneyland.ru - Fun Money Land

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 19.01.2017




Цитата:
FUN MONEY LAND - это симулятор парка культуры, отдыха, развлечений и аттракционов. Вам предстоит стать директором - строить кафе, рестораны, клубы, отели, магазины, карусели и горки. Продумайте экономику своего парка и получайте доступ к новым аттракционам. Чем больше у вас в парке развлечений, тем больше ваш рейтинг в городе и больше прибыли принесут вам посетители. Ваш доход не ограничен. Удачного заработка!!!
Об игре:

Магазин аттракционов
В этом магазине вы можете заказать доступные вам аттракционы. Сразу после оплаты, они появятся на вашем поле за забором. Ваша задача перенести и установить их на любую ячейку вашего парка . После размещения зданий на игровом поле, они начнут приносить вам доход (от 30% до 70% в месяц). За покупку каждого аттракциона вы получаете определенное количество рейтинга. Это позволит вам поскорее перейти на следующий уровень и получить доступ к более дорогим товарам.








7 игровых уровней
Рейтинг - это баллы, которые выдаются за выполнение определенных действий на проекте: пополнение баланса, активные рефералы, сбор прибыли от аттракционов. Определенное число рейтинга позволяет сделать переход на следующий уровень. На проекте всего 7 уровней. Рейтинг можно отслеживать на процентной шкале в верхней панели аккаунта. Курс 1 ед. рейтинга за покупку атракциона приравнивается 1 рублю. За пополнение рефералом вы получаете количество рейтинга равное 10%. Если ваш реферал пополнил баланс на 1000 рублей, то вы получаете 100ед. рейтинга. Сбор приблили дает 1 ед. рейтинга и доступен каждые пол часа.

Курсы игровых валют:
1 рубль = 100 серебра, 1 рубль = 100 золота.

Бонусы:


Сразу после регистрации +50 рублей в подарок!
АКЦИЯ: При каждом пополнении свыше 100 руб.
+ 10% в подарок!
АКЦИЯ: При каждом пополнении свыше 1000 руб. + 15% в подарок!
АКЦИЯ: При каждом пополнении свыше 5000 руб. + 20% в подарок!
АКЦИЯ: При каждом пополнении свыше 10000 руб. + 25% в подарок!


Реферальная программа:


Вы будете получать 10% на счет для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком, а также ваш реферал принесет вам рейтинг, курсом 1 ед. равна 1 рублю и составит 10% от суммы пополнения вашим рефералом.


Платежные системы:


PAYEER, QIWI


Мой вклад:


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