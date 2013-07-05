funmoneyland.ru - Fun Money Land

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 19.01.2017
Об игре:
Магазин аттракционов
Цитата:
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FUN MONEY LAND - это симулятор парка культуры, отдыха, развлечений и аттракционов. Вам предстоит стать директором - строить кафе, рестораны, клубы, отели, магазины, карусели и горки. Продумайте экономику своего парка и получайте доступ к новым аттракционам. Чем больше у вас в парке развлечений, тем больше ваш рейтинг в городе и больше прибыли принесут вам посетители. Ваш доход не ограничен. Удачного заработка!!!
В этом магазине вы можете заказать доступные вам аттракционы. Сразу после оплаты, они появятся на вашем поле за забором. Ваша задача перенести и установить их на любую ячейку вашего парка . После размещения зданий на игровом поле, они начнут приносить вам доход (от 30% до 70% в месяц). За покупку каждого аттракциона вы получаете определенное количество рейтинга. Это позволит вам поскорее перейти на следующий уровень и получить доступ к более дорогим товарам.
7 игровых уровней
Рейтинг - это баллы, которые выдаются за выполнение определенных действий на проекте: пополнение баланса, активные рефералы, сбор прибыли от аттракционов. Определенное число рейтинга позволяет сделать переход на следующий уровень. На проекте всего 7 уровней. Рейтинг можно отслеживать на процентной шкале в верхней панели аккаунта. Курс 1 ед. рейтинга за покупку атракциона приравнивается 1 рублю. За пополнение рефералом вы получаете количество рейтинга равное 10%. Если ваш реферал пополнил баланс на 1000 рублей, то вы получаете 100ед. рейтинга. Сбор приблили дает 1 ед. рейтинга и доступен каждые пол часа.
Курсы игровых валют:
1 рубль = 100 серебра, 1 рубль = 100 золота.
Бонусы:
Сразу после регистрации +50 рублей в подарок!
АКЦИЯ: При каждом пополнении свыше 100 руб.
+ 10% в подарок!
АКЦИЯ: При каждом пополнении свыше 1000 руб. + 15% в подарок!
АКЦИЯ: При каждом пополнении свыше 5000 руб. + 20% в подарок!
АКЦИЯ: При каждом пополнении свыше 10000 руб. + 25% в подарок!
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% на счет для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком, а также ваш реферал принесет вам рейтинг, курсом 1 ед. равна 1 рублю и составит 10% от суммы пополнения вашим рефералом.
Платежные системы:
PAYEER, QIWI
Мой вклад: