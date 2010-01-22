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Продуктовые карточки пустят в «Мир»

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Продуктовые карточки пустят в «Мир»


«Пластик» Национальной системы платежных карт выбран участником программы помощи малоимущим гражданам.

Банковские карточки на базе отечественной платежной системы «Мир» выбраны единственными участницами российской госпрограммы помощи малоимущим. По сути, они и станут так называемыми продуктовыми карточками в стране — food stamps. Автор программы — Минпромторг — до сих пор не определился со сроками ее запуска.

О том, что «пластик» национальной системы платежных карт «Мир» выбран единственным участником в программе помощи малоимущим, разработкой которой занимается Минпромторг, «Известиям» рассказал источник на рынке. Источник в Минпромторге подтвердил информацию.

— «Мир» — национальная карта, универсальный инструмент, применимый для всех банков, речь идет о государственной программе, и для нее нужна карта, приемлемая для всей страны, — сказал источник в ведомстве.

Стоит заметить, что Минпромторг свою программу помощи нуждающимся теперь называет программой поддержки потребительского спроса. Напомним, за ее разработку ведомство взялось в 2015 году, в прошлом году был составлен проект плана мероприятий.

В пресс-службе ведомства сказали, что в настоящее время министерство ведет доработку проекта внедрения в России программы поддержки потребительского спроса.

— Это комплексная программа поддержки экономики страны, ее ключевых отраслей, в частности, розничной и оптовой торговли, производства продуктов питания, сельскохозяйственного производства, производства сырья, оборудования, логистики и всей цепочки товародвижения, — отметили в министерстве.

По словам представителя пресс-службы Минпромторга, новизна программы состоит в том, что поддержка экономики произойдет через поддержку потребительского спроса на отечественные продукты питания.

— Другими словами, государство профинансирует отдельным категориям граждан увеличение их потребления продуктов, соответственно увеличится производство этих продуктов, увеличится оборот розницы, и по цепочке деньги поступят в разные смежные отрасли экономики, — сказали в ведомстве.

Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердил «Известиям», что «НСПК совместно с заинтересованными органами власти участвует в подготовке концепции программы поддержки потребительского спроса на продовольственные товары».

— Эта программа предполагает оказание продовольственной помощи социально незащищенным гражданам с использованием карт национальной платежной системы «Мир», на текущем этапе концепция проекта, его участники и условия находятся в проработке, — добавили в НСПК.

В платежных системах Visa и MasterCard «Известиям» комментариев не предоставили.

В Сбербанке «Известиям» подтвердили заинтересованность в участии в программе поддержки потребительского спроса.

Источник в Минпромторге затруднился сказать, когда проект будет готов к старту. Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что пилотный проект может начаться в 2018 году.

Сколько граждан примут участие в программе, также пока не определено.

— Речь идет о миллионах людей, — говорит источник в Минпромторге.

По данным Росстата, последние несколько лет в стране количество граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума составляет около 15–16 млн человек.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»: Существующая сегодня концепция программы поддержки потребительского спроса подразумевает, что малоимущие граждане смогут обратиться в региональные представительства органов социальной защиты с определенным списком документов, которые могут подтвердить их бедственное материальное положение. Подобный список документов еще не определен. Далее малообеспеченные граждане смогут получить специальную «продуктовую» карту, которая привязана к счету. На него ежемесячно будут поступать денежные средства, которые можно будет потратить на выбранный властями список товаров категории fresh — молоко, овощи и др. Их можно будет приобрести не только в сетевых магазинах, но, по замыслу Минпромторга, также на рынках и ярмарках.

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