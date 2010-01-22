Ratatara Сдаю Аватар, баннер.



Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 8,067 Благодарностей: 5,460 Записей в FX-блоге: 385 Подписок: 5 КП: 0.254

награды

Продуктовые карточки пустят в «Мир»



«Пластик» Национальной системы платежных карт выбран участником программы помощи малоимущим гражданам.



Банковские карточки на базе отечественной платежной системы «Мир» выбраны единственными участницами российской госпрограммы помощи малоимущим. По сути, они и станут так называемыми продуктовыми карточками в стране — food stamps. Автор программы — Минпромторг — до сих пор не определился со сроками ее запуска.



О том, что «пластик» национальной системы платежных карт «Мир» выбран единственным участником в программе помощи малоимущим, разработкой которой занимается Минпромторг, «Известиям» рассказал источник на рынке. Источник в Минпромторге подтвердил информацию.



— «Мир» — национальная карта, универсальный инструмент, применимый для всех банков, речь идет о государственной программе, и для нее нужна карта, приемлемая для всей страны, — сказал источник в ведомстве.



Стоит заметить, что Минпромторг свою программу помощи нуждающимся теперь называет программой поддержки потребительского спроса. Напомним, за ее разработку ведомство взялось в 2015 году, в прошлом году был составлен проект плана мероприятий.



В пресс-службе ведомства сказали, что в настоящее время министерство ведет доработку проекта внедрения в России программы поддержки потребительского спроса.



— Это комплексная программа поддержки экономики страны, ее ключевых отраслей, в частности, розничной и оптовой торговли, производства продуктов питания, сельскохозяйственного производства, производства сырья, оборудования, логистики и всей цепочки товародвижения, — отметили в министерстве.



По словам представителя пресс-службы Минпромторга, новизна программы состоит в том, что поддержка экономики произойдет через поддержку потребительского спроса на отечественные продукты питания.



— Другими словами, государство профинансирует отдельным категориям граждан увеличение их потребления продуктов, соответственно увеличится производство этих продуктов, увеличится оборот розницы, и по цепочке деньги поступят в разные смежные отрасли экономики, — сказали в ведомстве.



Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердил «Известиям», что «НСПК совместно с заинтересованными органами власти участвует в подготовке концепции программы поддержки потребительского спроса на продовольственные товары».



— Эта программа предполагает оказание продовольственной помощи социально незащищенным гражданам с использованием карт национальной платежной системы «Мир», на текущем этапе концепция проекта, его участники и условия находятся в проработке, — добавили в НСПК.



В платежных системах Visa и MasterCard «Известиям» комментариев не предоставили.



В Сбербанке «Известиям» подтвердили заинтересованность в участии в программе поддержки потребительского спроса.



Источник в Минпромторге затруднился сказать, когда проект будет готов к старту. Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что пилотный проект может начаться в 2018 году.



Сколько граждан примут участие в программе, также пока не определено.



— Речь идет о миллионах людей, — говорит источник в Минпромторге.



По данным Росстата, последние несколько лет в стране количество граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума составляет около 15–16 млн человек.



СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»: Существующая сегодня концепция программы поддержки потребительского спроса подразумевает, что малоимущие граждане смогут обратиться в региональные представительства органов социальной защиты с определенным списком документов, которые могут подтвердить их бедственное материальное положение. Подобный список документов еще не определен. Далее малообеспеченные граждане смогут получить специальную «продуктовую» карту, которая привязана к счету. На него ежемесячно будут поступать денежные средства, которые можно будет потратить на выбранный властями список товаров категории fresh — молоко, овощи и др. Их можно будет приобрести не только в сетевых магазинах, но, по замыслу Минпромторга, также на рынках и ярмарках.



источник «Пластик» Национальной системы платежных карт выбран участником программы помощи малоимущим гражданам.Банковские карточки на базе отечественной платежной системы «Мир» выбраны единственными участницами российской госпрограммы помощи малоимущим. По сути, они и станут так называемыми продуктовыми карточками в стране — food stamps. Автор программы — Минпромторг — до сих пор не определился со сроками ее запуска.О том, что «пластик» национальной системы платежных карт «Мир» выбран единственным участником в программе помощи малоимущим, разработкой которой занимается Минпромторг, «Известиям» рассказал источник на рынке. Источник в Минпромторге подтвердил информацию.— «Мир» — национальная карта, универсальный инструмент, применимый для всех банков, речь идет о государственной программе, и для нее нужна карта, приемлемая для всей страны, — сказал источник в ведомстве.Стоит заметить, что Минпромторг свою программу помощи нуждающимся теперь называет программой поддержки потребительского спроса. Напомним, за ее разработку ведомство взялось в 2015 году, в прошлом году был составлен проект плана мероприятий.В пресс-службе ведомства сказали, что в настоящее время министерство ведет доработку проекта внедрения в России программы поддержки потребительского спроса.— Это комплексная программа поддержки экономики страны, ее ключевых отраслей, в частности, розничной и оптовой торговли, производства продуктов питания, сельскохозяйственного производства, производства сырья, оборудования, логистики и всей цепочки товародвижения, — отметили в министерстве.По словам представителя пресс-службы Минпромторга, новизна программы состоит в том, что поддержка экономики произойдет через поддержку потребительского спроса на отечественные продукты питания.— Другими словами, государство профинансирует отдельным категориям граждан увеличение их потребления продуктов, соответственно увеличится производство этих продуктов, увеличится оборот розницы, и по цепочке деньги поступят в разные смежные отрасли экономики, — сказали в ведомстве.Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердил «Известиям», что «НСПК совместно с заинтересованными органами власти участвует в подготовке концепции программы поддержки потребительского спроса на продовольственные товары».— Эта программа предполагает оказание продовольственной помощи социально незащищенным гражданам с использованием карт национальной платежной системы «Мир», на текущем этапе концепция проекта, его участники и условия находятся в проработке, — добавили в НСПК.В платежных системах Visa и MasterCard «Известиям» комментариев не предоставили.В Сбербанке «Известиям» подтвердили заинтересованность в участии в программе поддержки потребительского спроса.Источник в Минпромторге затруднился сказать, когда проект будет готов к старту. Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что пилотный проект может начаться в 2018 году.Сколько граждан примут участие в программе, также пока не определено.— Речь идет о миллионах людей, — говорит источник в Минпромторге.По данным Росстата, последние несколько лет в стране количество граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума составляет около 15–16 млн человек.СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»: Существующая сегодня концепция программы поддержки потребительского спроса подразумевает, что малоимущие граждане смогут обратиться в региональные представительства органов социальной защиты с определенным списком документов, которые могут подтвердить их бедственное материальное положение. Подобный список документов еще не определен. Далее малообеспеченные граждане смогут получить специальную «продуктовую» карту, которая привязана к счету. На него ежемесячно будут поступать денежные средства, которые можно будет потратить на выбранный властями список товаров категории fresh — молоко, овощи и др. Их можно будет приобрести не только в сетевых магазинах, но, по замыслу Минпромторга, также на рынках и ярмарках.

Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ! На правах рекламы

ИнстаФорекс. БОНУСЫ. Как я делаю деньги из воздуха.

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$

PROFIT-HUNTERS.BIZ: возврат потерь в хайпах! Лучший рефбек, оплата за активность!

Общайся и получай по 30 рублей за сообщение! | HYIP-ZANOZA - мега анализ HYIP проектов __________________