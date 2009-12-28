Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Рейтинг партнёрских программ форекс!

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Обсуждение партнерских программ в Интернете. Начиная от теории и заканчивая практикой. Анализ, обзоры, а также рекомендации по выбору той или иной партнерской программы. Отзывы.
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Старый Сегодня, 15:34
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 26
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Рейтинг партнёрских программ форекс!
Добрый день!
Анализируя партнерские программы разных ДЦ понял одно
- без "полста" не обойтись -

Для себя вижу основные критерии при выборе ПП:
1 надежность компании (отсутствие космо обещаний)
2 количество инструментов (промо)
3 процент выплаты
4 удобство кабинета
5 поддержка
6 лояльность к партнеру

Так же проанализировав штук 50 ПП (нервов на больше не хватило), для себя выделил интересными:
Очень бы хотелось услышать отзывы по каждой компании!

FXOpen
GrandCapital
WForex
Forex4you
Alpari
Instaforex
Weltrade
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Работай в удовольствие
imhoteppp на форуме  
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Метки
партнерская программа, партнерство, партнеры
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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