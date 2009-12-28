|
Рейтинг партнёрских программ форекс!
Добрый день!
Анализируя партнерские программы разных ДЦ понял одно
- без "полста" не обойтись -
Для себя вижу основные критерии при выборе ПП:
1 надежность компании (отсутствие космо обещаний)
2 количество инструментов (промо)
3 процент выплаты
4 удобство кабинета
5 поддержка
6 лояльность к партнеру
Так же проанализировав штук 50 ПП (нервов на больше не хватило), для себя выделил интересными:
Очень бы хотелось услышать отзывы по каждой компании!
FXOpen
GrandCapital
WForex
Forex4you
Alpari
Instaforex
Weltrade