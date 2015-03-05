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Китай смягчил ограничения для иностранных инвесторов

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Старый Сегодня, 15:33
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,804
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КП: 0.109
Китай смягчил ограничения для иностранных инвесторов
Госсовет КНР во вторник объявил о смягчении доступа для иностранных инвесторов в ряд отраслей страны.

Согласно сообщению Госсовета, ограничения будут смягчены для доступа иностранных инвесторов в банковскую сферу, сферу страхования, ценных бумаг, инвестиционного менеджмента, осуществления фьючерсных сделок.

Также отменяются ограничения для иностранных инвестиций в сферу железнодорожного оборудования, производства мототехники, производства жиров и масел, топливного этанола. При этом инвесторам, которые собираются вкладывать средства в проекты в нефтегазовой отрасли, больше не будет нужно утверждение от центральных властей, будет необходимо вместо этого зарегистрировать соглашение о своих инвестиционных намерениях.

Кроме этого, компании, которые получают иностранные инвестиции, смогут получить доступ к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам для биржевых операций.

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Пекин расширит доступ на рынок для иностранных инвесторов, создаст пилотные зоны свободной торговли с высокими стандартами, усилит защиту прав интеллектуальной собственности. По мнению Си Цзиньпина, это позволит рынку КНР стать более прозрачным и овладеть лучшим регулированием.

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Старый Сегодня, 15:55
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 731
Благодарностей: 107
КП: 0.118
Re: Китай смягчил ограничения для иностранных инвесторов
Видимо все далеко не "прекрасно", раз и такие ограничения начинают снимать.
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