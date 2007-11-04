Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,571 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ui/ ux Вопросы новичка

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение веб-дизайна. Здесь можно получить помощь по вопросам HTML/CSS и т.д.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:32
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Ui/ ux Вопросы новичка
Здравствуйте!

Начал заниматься проектированием интерфейсов, веб сайты, приложения.
Появились вопросы без ответа.
Предположим я создаю дизайн сайта 1440x900 любой тематики.
1. Необходимо ли уменьшать ширину мокапа, прототипа перед теп как отдать верстальщикам на 24px (рамки браузера)?
2. Когда мокап, прототип готовы, как донести эффекты дизайна (paraglide, кнопки и т.д.)? Я делаю их в after effects, верно ли я поступаю или можно просто описать, дать ссылку с эффектом?
3. Главный вопрос, каким образом указывать размены блоков и нужно ли это? На мокапе в Ps для 1440x900 предположим используем модальную сетку 12 столбцов 30 на 87. По ней располагаю эллементы. Кто или как высчитывает размены? Мне, но в пикселях или в процентах? Или все это делают верстальщики видя размены в Ps.
Спасибо большое!
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Баннер: {{ slide.title }}
Yur1 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы новичка Ivan Kuznetsov Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru 51 23.02.2016 13:28
Вопросы новичка-хайпера linvek Псевдоинвестиции: общий форум 5 30.10.2012 13:24
Вопросы от новичка по СДЛ Kazahstanec Сайтостроение: общий форум 2 28.07.2010 22:56
Вопросы от новичка. SidWent Псевдоинвестиции: общий форум 41 04.11.2007 13:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар sersaid
ONTB - ontb.ru
От sersaid в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания Forex-Broker: Заявления из стана ФРС поколебали евро.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар sp2130
Американскому подростку провели операцию по уменьшению пениса
От sp2130 в разделе «Курилка»
Аватар vlad2952
Программа «Бумеранг» – займы без процентов!
От vlad2952 в разделе «Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube