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Ui/ ux Вопросы новичка
Здравствуйте!
Начал заниматься проектированием интерфейсов, веб сайты, приложения.
Появились вопросы без ответа.
Предположим я создаю дизайн сайта 1440x900 любой тематики.
1. Необходимо ли уменьшать ширину мокапа, прототипа перед теп как отдать верстальщикам на 24px (рамки браузера)?
2. Когда мокап, прототип готовы, как донести эффекты дизайна (paraglide, кнопки и т.д.)? Я делаю их в after effects, верно ли я поступаю или можно просто описать, дать ссылку с эффектом?
3. Главный вопрос, каким образом указывать размены блоков и нужно ли это? На мокапе в Ps для 1440x900 предположим используем модальную сетку 12 столбцов 30 на 87. По ней располагаю эллементы. Кто или как высчитывает размены? Мне, но в пикселях или в процентах? Или все это делают верстальщики видя размены в Ps.
Спасибо большое!