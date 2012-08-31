ФАС: перевод бюджетников на карту Мир нарушит закон

Обязанность российских банков перевести все выплаты бюджетникам на карты национальной платежной системы "Мир" может привести к нарушению антимонопольного закона, ограничению конкуренции на рынке платежных системы и ущемлению прав граждан, заявила РИА "Новости" заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева.
Депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Юрий Олейников и Олег Николаев 22 декабря внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, в частности, перевод российскими банками всех расчетов бюджетников до 1 января 2018 г. на карту национальной платежной системы "Мир".
"ФАС России рассматривал проект указанного федерального закона и направлял в Банк России свое заключение о том, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан, в том числе в связи с установлением необходимости получения ими разного рода бюджетных выплат только на счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт "Мир", - сказала Беляева.
"Мир" - российская национальная платежная система, ее оператором является Национальная система платежных карт (НСПК), которая была создана летом 2014 г., после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard. К началу ноября 2016 г. карт "Мир" было выпущено около 1,5 млн штук.