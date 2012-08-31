Доллар и бонды следят за новым главой Минфина США

Председатель ФРС Джанет Йеллен потрясла рынок облигаций в среду неожиданно "ястребиной" позицией, и теперь рынки ждут подтверждения кандидатуры Стивена Мнучина на пост главы казначейства за день до инаугурации Дональда Трампа.
Рынки будут следить за комментариями Мнучина о долларе и действиях Минфина. Большой интерес также представляют комментарии о Китае и его валюте.
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"Мы будем внимательно следить за каждым словом", -
сказал портфельный менеджер из Morgan Stanley Investment Management Джим Карон.
Когда Трамп выбрал Мнучина в качестве главы Минфина в ноябре, Мнучин предположил, что казначейство может выпустить долгосрочные бонды. Если он скажет об этом снова, ставки могут вырасти, считает Карон.
Ранее на этой неделе Трамп заявил, что доллар слишком силен. Как правило, именно министр финансов комментирует валюту, поэтому слова Мнучина о долларе будут иметь большое значение после того, как слова Трампа спровоцировали снижение американской валюты.
Сегодняшние слушания в Конгрессе США очень важны, отмечает директор по инвестициям BMO Private Bank Джек Эблин.
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"Я думаю, это может помочь задать тон в том, насколько Конгресс будет взаимодействовать с новым президентом", -
сказал эксперт.
Динамика рынков была смешанной в среду, но акции финансовых компаний и доходность облигаций выросли после того, как Йеллен заявила, что ставка может быть повышена несколько раз в этом году.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до недельного максимума - 2,43%.
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"Кажется, ставка может быть повышена три раза в 2017 году. Мы думали, что она будет повышена дважды в 2017 году. Это, конечно, несколько удивило рынки, -
сказал Карон. -
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Она (Джанет Йеллен - прим. ред.) сказала, что ожидает несколько повышений ставки в этом году. Я не знаю, что именно это означает, но я бы сказал, сейчас более вероятно, что ставку повысят три раза".
Как сообщали "Вести.Экономика", индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 2,1% в годовом выражении, максимальными темпами с 2014 года. Ускорение инфляции усилило ожидания более частого повышения ставки ФРС.