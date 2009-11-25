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Как защитить деньги инвестора по максимуму?

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 15:00
#1
Любитель
 
Имя: Турта Виктор
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 355
Благодарностей: 55
КП: 0.075
Как защитить деньги инвестора по максимуму?
Цитата:
Я сам не так давно потерял крупную сумму, как инвестор и понимаю, что это такое. По этому постарался придумать такую схему, в которой инвестиции будут максимально защищены:
1) Деньги инвесторов будут вкладываться в материальные объекты:
недвижимость, транспорт, мебель, оргтехнику и т.д., т.е. в то, что имеет цену и что,
в случае чего (потеря дееспособности автора, его смерть, банкротство и т.д.) можно продать.
2) Расходная часть проекта за счет автора проекта: питание, медицина, коммунальные услуги, маркетинг и т.д., если на то, не будет получено специального разрешения инвестора.
3) До того, как будет набрана нужная сумма, для покупки недвижимости в одной из
стран с благоприятным налоговым и для проживания климатом, деньги инвесторов остаются у них.
Инвестор просто делает заявку о намерении инвестировать в проект определенную сумму.
4) После того, как будет набрана нужная сумма, производится покупка недвижимости в выбранной стране, автор переезжает и начинает работать над проектом и готовить его к выводу на рынок, а инвесторы становятся собственниками этой недвижимости, в долях, равных своим инвестициям в проект.
5) После определенного срока (один год), в случае вывода проекта на рынок, производится обмен долей инвесторов в стоимости недвижимости, на долю в доходах. Либо, если доходы не получены, то пролонгация соглашения, либо сотрудничество прекращается и автор проекта выезжает. То, или иное решение принимается голосованием инвесторов, с учетом произведенных инвестиций в проект.
Бизнес конечно всегда риск и все предусмотреть невозможно, но мне думается в этом моем предложении риски снижены по максимуму. Буду благодарен за любые предложения на этот счет.
http://mmgp.ru/showthread.php?t=493105
Хотелось бы услышать мнение инвесторов о предложенной схеме.
Есть ли более лучшие схемы минимизации рисков?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Твоя доля в $1000 без взноса , в супер проекте 21 века.
Регистрируйся и получи ее turta@narod.ru
turta на форуме  
Старый Сегодня, 15:32
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 117
Благодарностей: 39
КП: 0.075
Re: Как защитить деньги инвестора по максимуму?
Я уже говорил в одной из ваших тем о больших пробелах в экономической части.

Инвестиции в общем понимании - это деньги, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли (Вики)

В вашем случае нет никаких инвестиций, то есть вложений в объект предпринимательской деятельности, которая и является источником прибыли. Это банальная благотворительность или решение бытовых проблем человека за счет чужих средств. Инвестиции должны идти в проект (объект предпринимательской деятельности), потому что они способствуют развитию бизнеса и росту прибыли, которая возвращается в том числе инвестору в виде дивидендов, акций, капитализации бизнеса и т.п.

Проект никак не выиграет от того, где вы будете над ним работать - на кухне в Башкирии или на яхте в Монте-Карло. Это не ускорит его выход на рынок, не принесет новых клиентов или партнеров.

В общем, вкратце.
То, что вы называете инвестициями, таковыми не являются. Вложения в квартиру, яхту, принтер и мебель не способны увеличить прибыль проекта. Следовательно, эти вложения бессмысленны с точки зрения здравого смысла. Они просто экономически не обоснованы.
Fliyngclownfish на форуме  
Старый Сегодня, 15:53
#3
Любитель
 
Имя: Турта Виктор
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 355
Благодарностей: 55
КП: 0.075
Автор темы Re: Как защитить деньги инвестора по максимуму?
Мне думается, что инвестору по большому счет все равно, куда
идут его деньги, лишь бы они принесли ему доход, как можно больший
в обозримые сроки и не пропали, если этот доход по каким либо причинам
не будет получен в эти сроки. Недвижимость в стране с благоприятным
бизнес климатом и низкими налогами, способствует увеличению дивидендов,
а бизнес на яхте вообще позволяет не заморачиваться по поводу налогов вообще.
И все законно! А в случае чего, та же недвижимость, или яхта, может
использоваться для получения дохода от туризма, если по какой либо причине
основной бизнес не состоялся.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Твоя доля в $1000 без взноса , в супер проекте 21 века.
Регистрируйся и получи ее turta@narod.ru
turta на форуме  
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