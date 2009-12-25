Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,571 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Центробанк России планирует использовать блокчейн для выдачи кредитов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:46
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,371
Благодарностей: 8,539
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Центробанк России планирует использовать блокчейн для выдачи кредитов

Центробанк России разрабатывает механизм банковских сделок и расчетов с клиентами, который будет работать без бумажных договоров и визитов в кредитные организации. Об этом пишут «Известия».

Как сообщается, подобный механизм позволит осуществлять кредитование без посещения банков заемщиками. Заинтересованность в разработке уже выразили Альфа-банк, Бинбанк, Киви-банк, Банк «Открытие» и Сбербанк.

Технически подобный механизм можно будет осуществить путем внедрения смарт-контрактов, предусматривающих автоматическое кредитование клиентов банков в том случае, если они предоставят определенный набор документов и обладают хорошей кредитной историей. Таким образом, банки смогут избавиться от бумажного документооборота.

Как считает управляющий директор Бинбанка Алия Юсупова, смарт-контракты могут быть использованы в любых сделках, условия которых имеют ясную логику исполнения и могут быть математически описаны. В частности, это могут быть экспортно-импортные соглашения, осуществление страховых выплат, выплат по облигациям и при выдаче банковских гарантий.

«Смарт-контракты позволят создавать новые модели бизнес-процессов банка, делая их прозрачными и понятными для всех участников рынка, автоматизировать рутинные операции. Будут исключены ошибки ручного ввода или невнимательности. Для банков появляется возможность зарабатывать на увеличении количества операций, а для клиента всё становится дешевле и доступнее. Построение банковских продуктов с применением смарт-контрактов на основе блокчейна — следующий шаг развития банковской индустрии», — говорит главный технический архитектор центра инноваций и технологий электронного бизнеса Альфа-банка Максим Азрильян.

Однако, как отмечают представители Сбербанка, для широкомасштабного внедрения смарт-контрактов необходимо внести изменения в существующее законодательство, обеспечить признание работы и результатов их исполнения в судах наравне с традиционными формами договоров, а также создать несколько юридически значимых блокчейн-платформ в стране.

Так что возможно вполне скоро любой житель России сможет взять кредит, выданный с использованием технологии блокчейн и инвестировать его в криптовалюты. Например в майнинг биткоина или альткоинов через сервис компании HashFlare.

Напомним, что в ходе восьмой ежегодной экономической конференции «Гайдаровский форум» заместитель председателя центробанка России Ольга Скоробогатова рассказала о ближайших планах учреждения в области блокчейна.

Источник
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 15:38
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 729
Благодарностей: 127
КП: 0.190
Re: Центробанк России планирует использовать блокчейн для выдачи кредитов
Цитата:
Так что возможно вполне скоро любой житель России сможет взять кредит, выданный с использованием технологии блокчейн и инвестировать его в криптовалюты. Например в майнинг биткоина или альткоинов через сервис компании HashFlare.
Звучит как завуалированная реклама
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
simon4 на форуме  
Ответить
Метки
банк, россия, технология блокчейн
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России предложили использовать блокчейн для привлечения средств в местные проекты clipman77 Новости криптовалют 2 23.11.2016 00:03
Центробанк России тестирует прототипы блокчейн-платформ upline Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.10.2016 12:44
Свершилось чудо: ФНС России планирует использовать технологию Blockchain Иван Притула Новости в мире финансов и инвестиций 18 19.10.2016 12:44
Как программист из России планирует блокчейн-революцию dengov Новости в мире финансов и инвестиций 5 21.06.2016 21:46
Alibaba планирует использовать блокчейн для своих облачных сервисов kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 02.02.2016 21:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Работники меняют Россию на Европу
От lubukr92 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от vint-xxx [ Нет выплаты ]
От serzh123 в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар kral85
В Telegram для Mac OS обнаружена уязвимость
От kral85 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Bet-Invest - www.bet-invest.ru
От bet-invest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
H. Stanford Group - hstanfordgroup.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rost77
Определи свой покерный IQ
От Rost77 в разделе «Покер»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube