Центробанк России планирует использовать блокчейн для выдачи кредитов

Центробанк России разрабатывает механизм банковских сделок и расчетов с клиентами, который будет работать без бумажных договоров и визитов в кредитные организации. Об этом пишут «Известия».
Как сообщается, подобный механизм позволит осуществлять кредитование без посещения банков заемщиками. Заинтересованность в разработке уже выразили Альфа-банк, Бинбанк, Киви-банк, Банк «Открытие» и Сбербанк.
Технически подобный механизм можно будет осуществить путем внедрения смарт-контрактов, предусматривающих автоматическое кредитование клиентов банков в том случае, если они предоставят определенный набор документов и обладают хорошей кредитной историей. Таким образом, банки смогут избавиться от бумажного документооборота.
Как считает управляющий директор Бинбанка Алия Юсупова, смарт-контракты могут быть использованы в любых сделках, условия которых имеют ясную логику исполнения и могут быть математически описаны. В частности, это могут быть экспортно-импортные соглашения, осуществление страховых выплат, выплат по облигациям и при выдаче банковских гарантий.
«Смарт-контракты позволят создавать новые модели бизнес-процессов банка, делая их прозрачными и понятными для всех участников рынка, автоматизировать рутинные операции. Будут исключены ошибки ручного ввода или невнимательности. Для банков появляется возможность зарабатывать на увеличении количества операций, а для клиента всё становится дешевле и доступнее. Построение банковских продуктов с применением смарт-контрактов на основе блокчейна — следующий шаг развития банковской индустрии», — говорит главный технический архитектор центра инноваций и технологий электронного бизнеса Альфа-банка Максим Азрильян.
Однако, как отмечают представители Сбербанка, для широкомасштабного внедрения смарт-контрактов необходимо внести изменения в существующее законодательство, обеспечить признание работы и результатов их исполнения в судах наравне с традиционными формами договоров, а также создать несколько юридически значимых блокчейн-платформ в стране.
Так что возможно вполне скоро любой житель России сможет взять кредит, выданный с использованием технологии блокчейн и инвестировать его в криптовалюты. Например в майнинг биткоина или альткоинов через сервис компании HashFlare.
Напомним, что в ходе восьмой ежегодной экономической конференции «Гайдаровский форум» заместитель председателя центробанка России Ольга Скоробогатова рассказала о ближайших планах учреждения в области блокчейна.
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