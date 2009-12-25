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Марк Карпелес: “больше никаких криптовалют”

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Старый Сегодня, 14:40
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Марк Карпелес: “больше никаких криптовалют”

19 января пользователь интернета под ником Madbitcoins опубликовал в сети интервью с Марком Карпелесом, бывшим главой печально известной биржи MtGox, со счетов которой в 2014 году было украдено, порядка 650 000 биткойнов.

Ранее, после инцидента со взломом биржи, Марк Карпелес скрывался от прессы и никак не комментировал произошедшие события, в связи с чем, многие пользователи биржи подозревали его в причастности ко взлому.

В опубликованной переписке, Марк Карпелес отрицает свою причастность к похищению биткойнов, а также утверждает, что роль торговых ботов в операции взлома была сильно преувеличена. По его словам, взлом произошел, посредством методов социальной инженерии, примененных в отношении провайдера хостинга. Расследование еще не закончено, но такой вариант, по его мнению, — самый правдоподобный.

Карпелес сообщил также, что опыт Чарли Шрема, который отбыл тюремное заключение и вернулся в мир криптовалют, его не вдохновил. Сам он не собирается больше связываться “ни с биткойнами, ни с эфирами, ни с альткойнами…” После завершения судебных тяжб, Карпелес планирует вновь заняться бизнесом, на этот раз, это будет “старый, добрый, тех-проект”.

“Я очень сожалею о случившемся и хотел бы, чтобы эта история закончилась иначе. Шли годы, и ничего толком не прояснялось — это тоже было тяжело. Но теперь, когда я начинаю понимать, как именно все произошло, от этого становится легче. Одна из причин, по которым я отвечаю на вопросы и помогаю расследованию в том, что я хочу пролить свет на события тех дней”, — отметил Карпелес.

Источник: Twitter
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pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 15:41
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 729
Благодарностей: 127
КП: 0.190
Re: Марк Карпелес: “больше никаких криптовалют”
Виноват или нет , а репутацию ему подпортили изрядно.
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simon4 на форуме  
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Метки
бизнес, биржа, биткоин, интервью
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