Марк Карпелес: “больше никаких криптовалют”

19 января пользователь интернета под ником Madbitcoins опубликовал в сети интервью с Марком Карпелесом, бывшим главой печально известной биржи MtGox, со счетов которой в 2014 году было украдено, порядка 650 000 биткойнов.
Ранее, после инцидента со взломом биржи, Марк Карпелес скрывался от прессы и никак не комментировал произошедшие события, в связи с чем, многие пользователи биржи подозревали его в причастности ко взлому.
В опубликованной переписке, Марк Карпелес отрицает свою причастность к похищению биткойнов, а также утверждает, что роль торговых ботов в операции взлома была сильно преувеличена. По его словам, взлом произошел, посредством методов социальной инженерии, примененных в отношении провайдера хостинга. Расследование еще не закончено, но такой вариант, по его мнению, — самый правдоподобный.
Карпелес сообщил также, что опыт Чарли Шрема, который отбыл тюремное заключение и вернулся в мир криптовалют, его не вдохновил. Сам он не собирается больше связываться “ни с биткойнами, ни с эфирами, ни с альткойнами…” После завершения судебных тяжб, Карпелес планирует вновь заняться бизнесом, на этот раз, это будет “старый, добрый, тех-проект”.
“Я очень сожалею о случившемся и хотел бы, чтобы эта история закончилась иначе. Шли годы, и ничего толком не прояснялось — это тоже было тяжело. Но теперь, когда я начинаю понимать, как именно все произошло, от этого становится легче. Одна из причин, по которым я отвечаю на вопросы и помогаю расследованию в том, что я хочу пролить свет на события тех дней”, — отметил Карпелес.
Источник: Twitter