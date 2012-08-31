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Сбербанк России запустит блокчейн-систему документооборота

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Сбербанк России запустит блокчейн-систему документооборота
Зампред правления Сбербанка Вадим Кулик заявил о готовящемся запуске альтернативной системы электронного документооборота на основе технологий blockchain. Об этом пишет РБК.

Система, получившая название Digital Ec​osystem, предназначена для осуществления документооборота между госкомпаниями России и будет запущена в первом квартале текущего года. На первом этапе ее участниками станут Сбербанк, ФАС, «Аэрофлот», ОАК, «Русский уголь» и «ФортеИнвест». Ожидается, что система полноценно заработает уже в первом квартале этого года, а к концу года число ее участников увеличится.

Цитата:
«Это позволит ускорить процесс обмена информацией между участниками», —
пояснил Кулик.

Как сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский, этот проект обсуждался ранее в рамках рабочей группы Банка России.

Цитата:
«Сейчас это пилотный проект, мы проходим первую его стадию — определение блоков и схемы взаимодействия, выделение необходимых программно-технических средств», —
уточнил представитель ФАС.
При этом Андрей Цариковский отмечает, что в связи с запуском проекта могут понадобиться нормативные изменения.

Цитата:
«Это резко сократит затраты человеческих ресурсов, позволит избежать дублирования информации, перейти к совершнно новому способу подтверждения подлинности документов», —
поясняет Андрей Цариковский.

Генеральный директор компании «Русский уголь» Билан Ужахов считает, что система Digital Ec​osystem окажется эффективной и функциональной.

Цитата:
«Наша компания занималась в проекте отладкой процедур создания и развертывания узлов сети и установки платформенного программного обеспечения», —
говорит Билан Ужахов.

Представители Сбербанка подчеркнули, что данный проект крайне важен для их учреждения и в перспективе они рассчитывают наладить электронный документооборот и с другими госорганами.

Цитата:
«Существующий сегодня бумажный документооборот при взаимодействии с ФАС России неэффективен, и мы хотели бы от него отказаться», —
поясняет вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб.

Как сообщают источники РБК, при реализации проекта использовалось существующее программное обеспечение, благодаря чему не потребовалось привлечение дополнительных инвестиций.

Напомним, что 12 января в рамках «Гайдаровского форума» Вадим Кулик заявил, что банки не смогут «пересидеть инновации» и спрогнозировал скорое внедрение технологии блокчейн в промышленных масштабах.
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