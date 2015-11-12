#BitLUNA - Новый МЕГА ПРОЕКТ из Великобритании для заработка новой криптовалюты #LunaCoin. Старт будет 29.01.2017. Получаем БОНУС 10$ уже сейчас!
Видео
Ссылка для регистрации: https://goo.gl/HFZROs
В проекте BitLuna огромное количество видов заработка:
- Майнинг новой криптовалюты LunaCoin с последующим ее обменом на биткоин;
- Заработок на рекламных пакетах с доходностью 2,5% в день;
- Матрица тринар 3x5 внутри проекта, вход 0.10;
- Заработок без вложений на просмотре рекламы;
- Партнерская программа 5 уровней: 5% : 3% : 1% : 1% : 1%