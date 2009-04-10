Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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О сколько нам открытий чудных

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Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
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Старый Сегодня, 13:47
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,756
Благодарностей: 3,488
Записей в FX-блоге: 429
Подписок: 43

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
О сколько нам открытий чудных
Поэт не знал, что такое форекс. Не было в то время и фондового рынка.
Но как хорошо его слова подходят для описания трейдинга!

Казалось бы все формации уже изучены, тех. анализ освоен и история движения валют в переломные моменты осознана. Но рынок продолжает нас удивлять своей информационной энтропией и контролируемым хаосом.

"И опыт - сын ошибок трудных"

Коллеги, помог ли вам ваш 3-5-10 летний опыт зарабатывать стабильнее и находить более предсказуемые фрагменты рынка для входа в сделки?
Продолжаете торговать руками или максимально автоматизировали свой трейдинг?
Продолжаете скальпить или полностью перешли на среднесрок?
Какой процент доходности стал вас устраивать, в отличии от мажорных ожиданий новичков?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
Последний раз редактировалось tanrad; Сегодня в 13:52.
tanrad на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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