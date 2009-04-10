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О сколько нам открытий чудных
Поэт не знал, что такое форекс. Не было в то время и фондового рынка.
Но как хорошо его слова подходят для описания трейдинга!
Казалось бы все формации уже изучены, тех. анализ освоен и история движения валют в переломные моменты осознана. Но рынок продолжает нас удивлять своей информационной энтропией и контролируемым хаосом.
"И опыт - сын ошибок трудных"
Коллеги, помог ли вам ваш 3-5-10 летний опыт зарабатывать стабильнее и находить более предсказуемые фрагменты рынка для входа в сделки?
Продолжаете торговать руками или максимально автоматизировали свой трейдинг?
Продолжаете скальпить или полностью перешли на среднесрок?
Какой процент доходности стал вас устраивать, в отличии от мажорных ожиданий новичков?
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Последний раз редактировалось tanrad; Сегодня в 13:52.