Мнение ДжекМа об ошибках США, торговых войнах, разнице Alibaba и Amazon, экосистеме

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что основатель Alibaba - Джек Ма заявил, что Китаю и США нужно быть очень осторожными и аккуратными, с намерениями вести между собой торговые войны. Более того, Джек Ма дал обещание, что закроет Alibaba, если подобная война все таки начнется.
Ма, считает, что Китай - не основная проблема американской экономики, проблемой является неправильная стратегия:
«Дело абсолютно не в том, что другими странами у вас крадутся рабочие места. Здесь дело в вашей финансовой и экономической стратегии. Вам нужно научиться распределять ваши ресурсы выгодно и правильно».
Далее Джек Ма подчеркнул, что за последние 30 лет в США было потрачено больше 14 трлн долларов на различные военные действия и вооруженные конфликты — в то время как эти деньги могли бы быть инвестированы в домашнюю инфраструктуру.
Кроме того, Ма назвал американскую Amazon империей, сравнив ее с Alibaba: «Разница между Amazon и нами в том, что Amazon — они как империя: они сами все контролируют, покупают и продают.
Мы же хотим быть экосистемой. Наша философия в том, чтобы давать другим продавать, предоставлять другим сервис и дать им уверенность в том, что они сильнее, чем мы. С нашими технологиями, нашими инновациями, нашими партнерами — а это более 10 млн продавцов — мы можем позволить им конкурировать даже с Microsoft и IBM».
В то же время Ма выразил надежду, что в итоге обе модели интернет-коммерции окажутся правильными:
«Если бы в мире существовала только одна правильная модель, мир был бы слишком унылым».
Что думаете о выше изложенном, друзья? Лично мне очень импонируют его взгляды на сложившуюся ситуацию и намеченные пути развития... Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим