OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,803 Благодарностей: 558 КП: 0.109

Стартап по CRM-системам Pipedrive привлёк $17 млн от Atomico и других инвесторов



Стартап по продажам программного обеспечения для CRM-систем Пайпдрайв (



Этот стартап был основан в г.Таллинне (Эстония) в 2010 году. В целом продукт Пайпдрайв - это инструмент управления продажами через созданную стартапом CMR-систему, которая помогает продавцам в малом бизнесе планировать свою деятельность, отслеживать заключаемые сделки и вести статистику своих продаж. Данная CMR-система также легко интегрируется с более чем 50 сторонними ПО, включая такие приложения как Trello, MailChimp, Google Apps и Zapier.



На настоящий момент компания утверждает, что у неё на обслуживании стоит более 30 000 клиентов малого бизнеса по всему миру, впрочем, в своей клиентской базе она также имеет группы на обслуживании и из более крупных компаний, таких как, скажем, тот же Амазон. В данный момент в Таллинне и их штаб-квартире, которая расположена в Нью-Йорке трудится 200 сотрудников.



Ранее Пайпдрайв уже привлекал 14 млн долл. США венчурного финансирования и свежее поступление средств позволит проекту развивать свой продукт, а также "вырастить свою партнерскую экосистему и прийти к масштабному увеличению клиентской базы" по всему миру" - это следует из заявления компании. А проявленная заинтересованность Атомико в качестве инвестора в этом проекте представляет собой стопроцентное попадание в цель, поскольку компания Атомико имеет у руля несколько заметных фигур в этом бизнесе, которые в своем портфеле владеют lдолями в крупных брендах, таких как, Skype, Supercell, TrueCaller, Viagogo, Rdio и Jawbone



"Партнерство с Атомико это огромная победа для нас, поскольку они являются одними из немногих венчурных компаний, чьи партнеры имеют практический опыт создания многомиллиардных, глобальных и быстрорастущих технологических компаний", заявил г-н Тимо Рейн, генеральный директор и один из основателей компании Пайпдрайв. "Продажи являются сложным делом, независимо от того, где вы делаете бизнес. Поэтому это новое партнерство позволит нам осуществить нашу миссию помощи продавцам продавать лучше свои продукты по всему миру и неважно - живут ли они в Нью-Йорке или в небольшом городишке в Бразилии".



Безусловно, знатоки знают, что недостатка в CMR-инструментах мир не испытывает, включая прежде всего таких тяжеловесов из этой индустрии как Salesforce, а также хорошо себя зарекомендовавших альтернатив, как: Insightly, Zoho CRM, Base и Capsule. Однако Пайпдрайв обещает "переформатированную альтернативу" на этом рынке, который перенасыщен ПО "предназначенным для контроля за продавцами, а не чтобы помочь добиться им успеха в продажах". В реальности CMR-система Пайпдрайва ведет себя как инструмент, который помогает отслеживать в почасовом и посуточном режимах потребности продавцов, которые заняты в малом бизнесе.



"Тимо и его команда в Пайпдрайв сейчас строят компанию, которая быстро становится поставщиком программного обеспечения для CRM-систем малых бизнесов и которое поможет миллионам компаний в будущем продавать лучше свои продукты", сказал представитель Атомико г-н Тедди Верди. "В то время как существует множество разработанных ранее CMR-решений для корпоративного рынка, CMR-решения для малого и среднего бизнеса пока еще мало представлены на этом рынке, емкость которого оценивается в 10 млрд долл. США. Большинство предприятий малого бизнеса до сих пор используют в своей работе электронные таблицы или даже ручку и бумагу, чтобы управлять своими продажами, однако продукт Пайпдрав значительно упрощает этот процесс и строится вокруг точных потребностей продавца".



В рамках этой сделки, г-н Верди войдёт в Совет директоров компании Пайпдрайв, а основатель и генеральный директор компании Атомико г-н Никлас Зеннстрем займет место в качестве наблюдателя в Совете директоров этой компании.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5880840f11a49 Стартап по продажам программного обеспечения для CRM-систем Пайпдрайв ( Pipedrive ) закрыл раунд финансирования в серии В на общую сумму в размере 17 млн долл. США. Средства были получены от компании Атомико (Atomico), руководителем которой является г-н Никлас Зеннстрем, являющийся сооснователем Скайпа, а также средства поступили от текущих инвесторов стартапа: компаний Bessemer Venture Partners и Rembrandt Venture Partners.Этот стартап был основан в г.Таллинне (Эстония) в 2010 году. В целом продукт Пайпдрайв - это инструмент управления продажами через созданную стартапом CMR-систему, которая помогает продавцам в малом бизнесе планировать свою деятельность, отслеживать заключаемые сделки и вести статистику своих продаж. Данная CMR-система также легко интегрируется с более чем 50 сторонними ПО, включая такие приложения как Trello, MailChimp, Google Apps и Zapier.На настоящий момент компания утверждает, что у неё на обслуживании стоит более 30 000 клиентов малого бизнеса по всему миру, впрочем, в своей клиентской базе она также имеет группы на обслуживании и из более крупных компаний, таких как, скажем, тот же Амазон. В данный момент в Таллинне и их штаб-квартире, которая расположена в Нью-Йорке трудится 200 сотрудников.Ранее Пайпдрайв уже привлекал 14 млн долл. США венчурного финансирования и свежее поступление средств позволит проекту развивать свой продукт, а также "вырастить свою партнерскую экосистему и прийти к масштабному увеличению клиентской базы" по всему миру" - это следует из заявления компании. А проявленная заинтересованность Атомико в качестве инвестора в этом проекте представляет собой стопроцентное попадание в цель, поскольку компания Атомико имеет у руля несколько заметных фигур в этом бизнесе, которые в своем портфеле владеют lдолями в крупных брендах, таких как, Skype, Supercell, TrueCaller, Viagogo, Rdio и Jawbone"Партнерство с Атомико это огромная победа для нас, поскольку они являются одними из немногих венчурных компаний, чьи партнеры имеют практический опыт создания многомиллиардных, глобальных и быстрорастущих технологических компаний", заявил г-н Тимо Рейн, генеральный директор и один из основателей компании Пайпдрайв. "Продажи являются сложным делом, независимо от того, где вы делаете бизнес. Поэтому это новое партнерство позволит нам осуществить нашу миссию помощи продавцам продавать лучше свои продукты по всему миру и неважно - живут ли они в Нью-Йорке или в небольшом городишке в Бразилии".Безусловно, знатоки знают, что недостатка в CMR-инструментах мир не испытывает, включая прежде всего таких тяжеловесов из этой индустрии как Salesforce, а также хорошо себя зарекомендовавших альтернатив, как: Insightly, Zoho CRM, Base и Capsule. Однако Пайпдрайв обещает "переформатированную альтернативу" на этом рынке, который перенасыщен ПО "предназначенным для контроля за продавцами, а не чтобы помочь добиться им успеха в продажах". В реальности CMR-система Пайпдрайва ведет себя как инструмент, который помогает отслеживать в почасовом и посуточном режимах потребности продавцов, которые заняты в малом бизнесе."Тимо и его команда в Пайпдрайв сейчас строят компанию, которая быстро становится поставщиком программного обеспечения для CRM-систем малых бизнесов и которое поможет миллионам компаний в будущем продавать лучше свои продукты", сказал представитель Атомико г-н Тедди Верди. "В то время как существует множество разработанных ранее CMR-решений для корпоративного рынка, CMR-решения для малого и среднего бизнеса пока еще мало представлены на этом рынке, емкость которого оценивается в 10 млрд долл. США. Большинство предприятий малого бизнеса до сих пор используют в своей работе электронные таблицы или даже ручку и бумагу, чтобы управлять своими продажами, однако продукт Пайпдрав значительно упрощает этот процесс и строится вокруг точных потребностей продавца".В рамках этой сделки, г-н Верди войдёт в Совет директоров компании Пайпдрайв, а основатель и генеральный директор компании Атомико г-н Никлас Зеннстрем займет место в качестве наблюдателя в Совете директоров этой компании.Перевод специально для mmgp.ru

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