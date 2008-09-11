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Узнайте сколько стоит самая дорогая акция в мире по версии Bloomberg!

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Имя: Максим
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Узнайте сколько стоит самая дорогая акция в мире по версии Bloomberg!

Доброго времени, друзья!

Самые дорогие акции в мире эмитирует вовсе не Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, как это принято считать. Бумаги компании знаменитого инвестора стоят всего 243 тыс. долларов. Акции двух небольших латиноамериканских бирж стоят в 10 раз дороже.

Одна акция основной биржи Чили стоит 2,5 млн долларов, а бумага аргентинской биржи — 2,1 млн долларов. Цены на них столь велики, поскольку в обращении находится очень мало бумаг. Это наследие эпохи, когда единственными акционерами бирж были местные брокерские конторы, обязанные иметь долю в капитале площадки. Эта норма была отменена в Аргентине три года назад, вскоре нынешние акционеры получат 250 тыс. акций новой компании в обмен на старые бумаги биржи.

Похожий процесс происходит в Чили, где 48 акций будет превращено в 48 млн штук. В прошлом году акции аргентинской Mercado de Valores Buenos Aires (BA:VALO) выросли на 210%, в четыре раза быстрее базового индекса. Это произошло на ожиданиях роста рынка после смены правительства.

Чилийская Bolsa de Comercio de Santiago за тот же период подешевела на 24%, правда, для этого потребовалась всего одна транзакция. Как считается цена акций Высокая цена акций почти ничего не говорит о капитализации компаний. Рыночная капитализация чилийской биржи — всего 122 млн долларов, аргентинской — 383 млн долларов. Упомянутая в начале Berkshire Hathaway стоит 399 млрд долларов.

Что думаете о выше изложенном, друзья? Стоит ли инвестировать в такие дорогие акции? Какие перспективы у них в будущем? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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