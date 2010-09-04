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Microsoft предлагает объединять дисплеи разных устройств

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Microsoft предлагает объединять дисплеи разных устройств

Компания Microsoft подала заявку на продление своего патента 2010 года, описывающего использование нескольких устройств с сенсорными дисплеями как единое целое. В новой заявке от 26 сентября 2016 года говорится о том, что мобильные устройства могут быть расположены близко друг к другу, чтобы сформировать объединенный дисплей из нескольких сенсорных экранов. Система распознавания входного сигнала может распознать жесты, чтобы инициировать сопряжение мобильных устройств, что позволяет отображать общий интерфейс на нескольких сенсорных экранах.


В патенте описывается несколько примеров применения данной технологии. Например, два экрана могут быть использованы для отображения разворота книги с возможностью перелистывания страниц между устройствами.


Также в документе говорится, что несколько дисплеев могут объединяться для отображения большего количества информации. Кроме этого, объекты с одного экрана могут быть перемещены на другой простым свайпом, но при этом не уточняется, передаётся ли только "картинка" или файл также перемещается с одного девайса на другой.


В патенте говорится, что данная технология может быть использована не только с мобильными устройствами, но и с персональными компьютерами. Вполне возможно, что Microsoft реализует данную функцию в одном из будущих обновлений Windows 10.

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новости, технологии
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