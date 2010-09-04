Xiaomi разрабатывает необычный складной смартфон

Выпущенный в прошлом году Xiaomi Mi Mix стал одним из самых необычных смартфонов последних лет. Аппарат получил 6,4-дюймовый дисплей, но за счёт тонких рамок он по габаритам сопоставим с 5,5-дюймовыми моделями. Похоже, что Xiaomi намерена выпустить ещё более нетривиальный девайс. Производитель запатентовал смартфон, у которого экран занимает практически всю переднюю сторону, загибается на боковые грани и продолжается сзади. Патенты на подобные устройства также есть у компании Samsung и Apple.
В патенте Xiaomi говорится о том, что такой смартфон может раскрываться, как книга. Для этого экран на одной из боковых граней имеет небольшую прорезь. Таким образом, владелец может использовать подобный девайс в качестве смартфона, а в случае необходимости "развернуть" его и получить планшет с большим экраном.
Учитывая неожиданную презентацию Mi Mix, вполне вероятно, что Xiaomi может выпустить складной смартфон быстрее конкурентов.
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