Акции Samsung взлетели после решения суда не арестовывать главу компании!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что акции ключевых предприятий Samsung Group резко возросли в цене после того, как суд не принял запрос прокуратуры Южной Кореи о том, чтобы арестовать фактического главу компании Самсунг - Ли Джэёна.
На 03:13 МСК стоимость акций Samsung Electronics поднялась на 2,6%, а Samsung C&T на 3,66%.
Ранее южнокорейский суд отклонил запрос на арест вице-президента Samsung Group Ли Джэёна (который выполняет функции главы компании, поскольку его отец и номинальный глава компании Ли Гонхи недееспособен) из-за его предполагаемой роли в коррупционном скандале вокруг президента Пак Кын Хе, сообщает Reuters.
В понедельник офис специального прокурора заявил о желании получить разрешение на арест Ли по подозрению во взяточничестве, хищениях и предоставлении заведомо ложных сведений.
Что думаете о выше изложенном, друзья? Лично я полагаю, что решение суда вполне оправдано и как минимум для многочисленного коллектива компании Самсунг, которые являются гражданами Кореи так будет гораздо лучше... Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим