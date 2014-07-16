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Акции Samsung взлетели после решения суда не арестовывать главу компании!

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Имя: Максим
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Акции Samsung взлетели после решения суда не арестовывать главу компании!

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что акции ключевых предприятий Samsung Group резко возросли в цене после того, как суд не принял запрос прокуратуры Южной Кореи о том, чтобы арестовать фактического главу компании Самсунг - Ли Джэёна.

На 03:13 МСК стоимость акций Samsung Electronics поднялась на 2,6%, а Samsung C&T на 3,66%.

Ранее южнокорейский суд отклонил запрос на арест вице-президента Samsung Group Ли Джэёна (который выполняет функции главы компании, поскольку его отец и номинальный глава компании Ли Гонхи недееспособен) из-за его предполагаемой роли в коррупционном скандале вокруг президента Пак Кын Хе, сообщает Reuters.

В понедельник офис специального прокурора заявил о желании получить разрешение на арест Ли по подозрению во взяточничестве, хищениях и предоставлении заведомо ложных сведений.

Что думаете о выше изложенном, друзья? Лично я полагаю, что решение суда вполне оправдано и как минимум для многочисленного коллектива компании Самсунг, которые являются гражданами Кореи так будет гораздо лучше... Жду ваших отзывов!


Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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