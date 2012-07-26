Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Отличный Заработок для Сетевиков и МЛМ

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Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:21
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 51
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Отличный Заработок для Сетевиков и МЛМ
[IMG]Нажмите на изображение для увеличения Название: jGo3_hiS4xk.jpg Просмотров: 4 Размер: 74.5 Кб ID: 177009[/IMG]

Компания Win Level https://vk.com/winlevel_russia была основана в 2014 году, более полутора лет, компания работает бесперебойно, на законных основаниях, успешно расширяясь, покоряя все новые и новые города России!
Более 15 тысяч партнеров создают и развивают свой бизнес в рамках Win Level, придвигая только социально значимые продукты.

Одна из самых изобильных маркетинговых программ позволяет нашим партнерам зарабатывать хорошие деньги, а промо и бонусы от Президента делают вознаграждения по партнерской программе в несколько раз больше.

В нашей Компании нет проигравших!

Приглашаем Вас ознакомиться с наиболее важными событиями Компании и значимыми этапами её развития.
:

Условия работы и описание проекта

Реферальная программа работает по принципу классического БИНАРА. но я не сетевик!!! тут можно в первую линию хоть сколько людей
Ваши два партнёра, пришедшие за Вами, закрепляются за Вами, навсегда.
Дальше, в зависимости от пакетов " WL Basic ", " WL Business " или " IWL Professional ",
на котором Вы с нами сотрудничаете, пользуетесь всеми доступными сервисами и функциями площадки, рекомендуете платформу людям, тем самым привлекая в свою команду партнеров.
Для активации пакетов в программе производиться в личном кабинет в разделе финансы пополнение через Сбербанк

Внимание::: Имеется 3 тарифных плана: Basic,Business,Professional

Бесплатное обучение: вебинары, еженедельные отчеты президента компании (видео обращения в оф. группе в вк)

Тариф Basic:
вложения 3000 рублей
Бесплатное обучение
Промо Акции
Одноуровневая партнерская программа :
при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей

Тариф Business
вложения 15100 рублей
Бесплатное обучение
Промо Акции
многоуровневая партнерская программа до 4 уровня глубинный бонус
при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей

Professional:
вложения 30000 рублей
Бесплатное обучение
Промо Акции
многоуровневая партнерская программа до 6 уровня глубинный бонус
при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей


-при регистрации 10х партнеров доход по партнерским тарифам:Тариф Basic: 12000 рублей , Тариф Business: 50000 рублей, Professional: 85000 рублей
Бонусы и особенности

Супер Новость Компания дает статус Professional (30000) за 15 регистрации по продукту закрой кредит или 2 регистрации партнеров по тарифам Professional, или 2 регистрации по Тариф Business
[IMG]Нажмите на изображение для увеличения Название: -239EFOL0bc.jpg Просмотров: 5 Размер: 106.4 Кб ID: 177010[/IMG]

Продукция

Юридические услуги и Финансовые
Услуга Компании Закрой Кредит : Помогаем Клиенту Выкупить проблемный кредит с дисконтом до 70%
Компания WinLevel Кэпитал является 3м лицом между банком и клиентом, клиент с компанией заключает договор организации выкупа задолженности с дисконтом до 70% ( просрочки , продали коллекторам ,и фссп) .Клиент заключает договор с компанией за 2700 рублей (единаразово и за все кредиты , сумма не возвратная ). Клиент постоянно смотрит в своем личном кабинете когда произойдет выкуп(договоренность с банком или коллектором), или ему сообщит специалист компании. как только компания договорилась о выкупе задолженности , клиент оплачивает аванс 3000 рублей , и все процедура выкупа началась :разовым платежом до 3х-месяцев 30% от задолженности или в рассрочку с 4го-месяца 30%+2"
[IMG]Нажмите на изображение для увеличения Название: uh1Y3hxkHzA (1).jpg Просмотров: 3 Размер: 162.5 Кб ID: 177011[/IMG]

Маркетинг-план

Партнер при регистрации 10 клиентов или 10 партнеров становиться ситименеджером к каждой регистрации партнера или клиента +400 рублей.
При регистрация клиента за 2700( Закрой Кредит), партнер получает вознаграждение в размере 700 рублей и 4% от выкупа клиентом долга по каждому кредитному договору.

Минимальная сумма для вывода:100 рублей
Платежные системы: Сбербанк , вывод средств на любой банк и платежные системы яндекс и киви кошелек

Ссылка для регистрации личного кабинета :
https://winlevel.ru/refInvite?ref=mwojcQCmY8gD8BopD
Скриншоты выплат:
список клиентов по восточному экспрессу где из суммы выкупа 4% мои:


[IMG]Нажмите на изображение для увеличения Название: dddddddddddddddddddd.jpg Просмотров: 2 Размер: 173.6 Кб ID: 177012[/IMG]
[IMG]Нажмите на изображение для увеличения Название: dddddddddddddddddddffffd.jpg Просмотров: 3 Размер: 137.2 Кб ID: 177013[/IMG]

Адрес: г. Улан-Удэ моя группа в вк https://vk.com/zakroykredit03
Контакты:https://vk.com/id5650904
телефон:89021610175
__________________
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Последний раз редактировалось bulatlx; Сегодня в 13:26.
bulatlx вне форума  
Старый Сегодня, 14:14
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.12.2012
Сообщений: 265
Благодарностей: 18
КП: 0.015
Re: Отличный Заработок для Сетевиков и МЛМ
всегда озадачивало...
зачем в собственной группе по компании - делать ссылки на основную, а также репосты из нее)
будь я на месте случайно попавшего в группу человека, то сразу перешел в главное сообщество и там смотрел информацию, позабыв начисто о той мелкой группе откуда я пришел.
Lucky043 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:26
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