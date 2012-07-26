Отличный Заработок для Сетевиков и МЛМ

Компания Win Level https://vk.com/winlevel_russia была основана в 2014 году, более полутора лет, компания работает бесперебойно, на законных основаниях, успешно расширяясь, покоряя все новые и новые города России!
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Более 15 тысяч партнеров создают и развивают свой бизнес в рамках Win Level, придвигая только социально значимые продукты.
Одна из самых изобильных маркетинговых программ позволяет нашим партнерам зарабатывать хорошие деньги, а промо и бонусы от Президента делают вознаграждения по партнерской программе в несколько раз больше.
В нашей Компании нет проигравших!
Приглашаем Вас ознакомиться с наиболее важными событиями Компании и значимыми этапами её развития.
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Условия работы и описание проекта
Реферальная программа работает по принципу классического БИНАРА. но я не сетевик!!! тут можно в первую линию хоть сколько людей
Ваши два партнёра, пришедшие за Вами, закрепляются за Вами, навсегда.
Дальше, в зависимости от пакетов " WL Basic ", " WL Business " или " IWL Professional ",
на котором Вы с нами сотрудничаете, пользуетесь всеми доступными сервисами и функциями площадки, рекомендуете платформу людям, тем самым привлекая в свою команду партнеров.
Для активации пакетов в программе производиться в личном кабинет в разделе финансы пополнение через Сбербанк
Внимание::: Имеется 3 тарифных плана: Basic,Business,Professional
Бесплатное обучение: вебинары, еженедельные отчеты президента компании (видео обращения в оф. группе в вк)
Тариф Basic:
вложения 3000 рублей
Бесплатное обучение
Промо Акции
Одноуровневая партнерская программа :
при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей
Тариф Business
вложения 15100 рублей
Бесплатное обучение
Промо Акции
многоуровневая партнерская программа до 4 уровня глубинный бонус
при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей
Professional:
вложения 30000 рублей
Бесплатное обучение
Промо Акции
многоуровневая партнерская программа до 6 уровня глубинный бонус
при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей
-при регистрации 10х партнеров доход по партнерским тарифам:Тариф Basic: 12000 рублей , Тариф Business: 50000 рублей, Professional: 85000 рублей
Бонусы и особенности
Супер Новость Компания дает статус Professional (30000) за 15 регистрации по продукту закрой кредит или 2 регистрации партнеров по тарифам Professional, или 2 регистрации по Тариф Business
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Продукция
Юридические услуги и Финансовые
Услуга Компании Закрой Кредит : Помогаем Клиенту Выкупить проблемный кредит с дисконтом до 70%
Компания WinLevel Кэпитал является 3м лицом между банком и клиентом, клиент с компанией заключает договор организации выкупа задолженности с дисконтом до 70% ( просрочки , продали коллекторам ,и фссп) .Клиент заключает договор с компанией за 2700 рублей (единаразово и за все кредиты , сумма не возвратная ). Клиент постоянно смотрит в своем личном кабинете когда произойдет выкуп(договоренность с банком или коллектором), или ему сообщит специалист компании. как только компания договорилась о выкупе задолженности , клиент оплачивает аванс 3000 рублей , и все процедура выкупа началась :разовым платежом до 3х-месяцев 30% от задолженности или в рассрочку с 4го-месяца 30%+2"
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Маркетинг-план
Партнер при регистрации 10 клиентов или 10 партнеров становиться ситименеджером к каждой регистрации партнера или клиента +400 рублей.
При регистрация клиента за 2700( Закрой Кредит), партнер получает вознаграждение в размере 700 рублей и 4% от выкупа клиентом долга по каждому кредитному договору.
Минимальная сумма для вывода
:100 рублей
Платежные системы:
Сбербанк , вывод средств на любой банк и платежные системы яндекс и киви кошелек
Ссылка для регистрации личного кабинета :
https://winlevel.ru/refInvite?ref=mwojcQCmY8gD8BopD
Скриншоты выплат:
список клиентов по восточному экспрессу где из суммы выкупа 4% мои:
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Адрес: г. Улан-Удэ моя группа в вк https://vk.com/zakroykredit03
Контакты:https://vk.com/id5650904
телефон:89021610175