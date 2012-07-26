bulatlx Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 10.01.2017 Сообщений: 51 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Отличный Заработок для Сетевиков и МЛМ [IMG] [/IMG]

Компания Win Level https://vk.com/winlevel_russia была основана в 2014 году, более полутора лет, компания работает бесперебойно, на законных основаниях, успешно расширяясь, покоряя все новые и новые города России!

Более 15 тысяч партнеров создают и развивают свой бизнес в рамках Win Level, придвигая только социально значимые продукты.



Одна из самых изобильных маркетинговых программ позволяет нашим партнерам зарабатывать хорошие деньги, а промо и бонусы от Президента делают вознаграждения по партнерской программе в несколько раз больше.



В нашей Компании нет проигравших!



Приглашаем Вас ознакомиться с наиболее важными событиями Компании и значимыми этапами её развития.

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Условия работы и описание проекта

Реферальная программа работает по принципу классического БИНАРА. но я не сетевик!!! тут можно в первую линию хоть сколько людей

Ваши два партнёра, пришедшие за Вами, закрепляются за Вами, навсегда.

Дальше, в зависимости от пакетов " WL Basic ", " WL Business " или " IWL Professional ",

на котором Вы с нами сотрудничаете, пользуетесь всеми доступными сервисами и функциями площадки, рекомендуете платформу людям, тем самым привлекая в свою команду партнеров.

Для активации пакетов в программе производиться в личном кабинет в разделе финансы пополнение через Сбербанк



Внимание::: Имеется 3 тарифных плана: Basic,Business,Professional



Бесплатное обучение: вебинары, еженедельные отчеты президента компании (видео обращения в оф. группе в вк)



Тариф Basic:

вложения 3000 рублей

Бесплатное обучение

Промо Акции

Одноуровневая партнерская программа :

при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей



Тариф Business

вложения 15100 рублей

Бесплатное обучение

Промо Акции

многоуровневая партнерская программа до 4 уровня глубинный бонус

при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей



Professional:

вложения 30000 рублей

Бесплатное обучение

Промо Акции

многоуровневая партнерская программа до 6 уровня глубинный бонус

при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей





-при регистрации 10х партнеров доход по партнерским тарифам:Тариф Basic: 12000 рублей , Тариф Business: 50000 рублей, Professional: 85000 рублей

Бонусы и особенности

Супер Новость Компания дает статус Professional (30000) за 15 регистрации по продукту закрой кредит или 2 регистрации партнеров по тарифам Professional, или 2 регистрации по Тариф Business





Продукция [IMG] [/IMG]

Юридические услуги и Финансовые

Услуга Компании Закрой Кредит : Помогаем Клиенту Выкупить проблемный кредит с дисконтом до 70%

Компания WinLevel Кэпитал является 3м лицом между банком и клиентом, клиент с компанией заключает договор организации выкупа задолженности с дисконтом до 70% ( просрочки , продали коллекторам ,и фссп) .Клиент заключает договор с компанией за 2700 рублей (единаразово и за все кредиты , сумма не возвратная ). Клиент постоянно смотрит в своем личном кабинете когда произойдет выкуп(договоренность с банком или коллектором), или ему сообщит специалист компании. как только компания договорилась о выкупе задолженности , клиент оплачивает аванс 3000 рублей , и все процедура выкупа началась :разовым платежом до 3х-месяцев 30% от задолженности или в рассрочку с 4го-месяца 30%+2"





Маркетинг-план [IMG] [/IMG]

Партнер при регистрации 10 клиентов или 10 партнеров становиться ситименеджером к каждой регистрации партнера или клиента +400 рублей.

При регистрация клиента за 2700( Закрой Кредит), партнер получает вознаграждение в размере 700 рублей и 4% от выкупа клиентом долга по каждому кредитному договору.



Минимальная сумма для вывода:100 рублей

Платежные системы: Сбербанк , вывод средств на любой банк и платежные системы яндекс и киви кошелек



Ознакомиться и зарегистрироваться Ссылка для регистрации личного кабинета :

https://winlevel.ru/refInvite?ref=mwojcQCmY8gD8BopD

Скриншоты выплат:

список клиентов по восточному экспрессу где из суммы выкупа 4% мои:





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Адрес: г. Улан-Удэ моя группа в вк https://vk.com/zakroykredit03

Контакты:https://vk.com/id5650904

телефон:89021610175 Реферальная программа работает по принципу классического БИНАРА. но я не сетевик!!! тут можно в первую линию хоть сколько людейВаши два партнёра, пришедшие за Вами, закрепляются за Вами, навсегда.Дальше, в зависимости от пакетов " WL Basic ", " WL Business " или " IWL Professional ",на котором Вы с нами сотрудничаете, пользуетесь всеми доступными сервисами и функциями площадки, рекомендуете платформу людям, тем самым привлекая в свою команду партнеров.Для активации пакетов в программе производиться в личном кабинет в разделе финансы пополнение через СбербанкВнимание::: Имеется 3 тарифных плана: Basic,Business,ProfessionalБесплатное обучение: вебинары, еженедельные отчеты президента компании (видео обращения в оф. группе в вк)Тариф Basic:вложения 3000 рублейБесплатное обучениеПромо АкцииОдноуровневая партнерская программа :при регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублейТариф Businessвложения 15100 рублейБесплатное обучениеПромо Акциимногоуровневая партнерская программа до 4 уровня глубинный бонуспри регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублейProfessional:вложения 30000 рублейБесплатное обучениеПромо Акциимногоуровневая партнерская программа до 6 уровня глубинный бонуспри регистрации партнера по тарифу Basic доход 1200рублей , Business-5000 рублей ,Professional -8500 рублей-при регистрации 10х партнеров доход по партнерским тарифам:Тариф Basic: 12000 рублей , Тариф Business: 50000 рублей, Professional: 85000 рублейСупер Новость Компания дает статус Professional (30000) за 15 регистрации по продукту закрой кредит или 2 регистрации партнеров по тарифам Professional, или 2 регистрации по Тариф BusinessЮридические услуги и ФинансовыеУслуга Компании Закрой Кредит : Помогаем Клиенту Выкупить проблемный кредит с дисконтом до 70%Компания WinLevel Кэпитал является 3м лицом между банком и клиентом, клиент с компанией заключает договор организации выкупа задолженности с дисконтом до 70% ( просрочки , продали коллекторам ,и фссп) .Клиент заключает договор с компанией за 2700 рублей (единаразово и за все кредиты , сумма не возвратная ). Клиент постоянно смотрит в своем личном кабинете когда произойдет выкуп(договоренность с банком или коллектором), или ему сообщит специалист компании. как только компания договорилась о выкупе задолженности , клиент оплачивает аванс 3000 рублей , и все процедура выкупа началась :разовым платежом до 3х-месяцев 30% от задолженности или в рассрочку с 4го-месяца 30%+2"Партнер при регистрации 10 клиентов или 10 партнеров становиться ситименеджером к каждой регистрации партнера или клиента +400 рублей.При регистрация клиента за 2700( Закрой Кредит), партнер получает вознаграждение в размере 700 рублей и 4% от выкупа клиентом долга по каждому кредитному договору.:100 рублейСбербанк , вывод средств на любой банк и платежные системы яндекс и киви кошелексписок клиентов по восточному экспрессу где из суммы выкупа 4% мои:[IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]

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__________________ Последний раз редактировалось bulatlx; Сегодня в 13:26 .