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Сооснователь Coinbase Фред Эрсам покидает компанию

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Сооснователь Coinbase Фред Эрсам покидает компанию

Бывший трейдер Goldman Sachs и сооснователь криптовалютной биржи Coinbase Фред Эрсам заявил о своем уходе из компании. Об этом пишет Coindesk.

Как сообщил Фред Эрсам, он намерен покинуть свой пост в конце января и на некоторое время отойти от дел. Впрочем, он не исключает того, что в будущем запустит свой собственный блокчейн-проект.

«Существует большая вероятность того, что этот проект будет относиться к криптоиндустрии», — заявил он.

Также он подчеркнул, что это решение обсуждалось на протяжении некоторого времени и он считает, что другие сотрудники также могут покинуть Coinbase для того, чтобы основать свои проекты.

«Если вы посмотрите на действительно успешные компании, то увидите, что из их сотрудников всегда получаются хорошие предприниматели. Это как«PayPal-мафия», но мы создаем «Coinbase-мафию»», — говорит Эрсам.

Напомним, что 17 января компания Coinbase официально объявила о получении BitLicense — лицензии штата Нью-Йорк на предоставление связанных с виртуальными валютами услуг. Помимо самой платформы Coinbase, лицензию на осуществление деятельности в штате Нью-Йорк получила и принадлежащая компании криптовалютная биржа GDAX.

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Метки
криптовалюта, новости
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