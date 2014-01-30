PaidVeal.com - www.paidveal.com

Добрый день
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Предлагаю для ознакомления новый рекламный проект PaidVeal.com
Для того чтобы получать возможность ежедневного просмотра платной рекламы Вам необходимо иметь на своем счету 1600 БАТ и более.
Каждый день Вам бесплатно предоставляется возможность получения 200 БАТ за просмотр рекламных объявлений. Вы можете получить БАТ, когда вы покупаете рекламу, за 1 $ вы получите 3140 БАП (1 БАП = $ 0,0005)
В проекте существует 14 групп пользователей, в зависимости от количества БАТ на Вашем счету..
Когда вы покупаете Объявления вы получите 3140 БАТ за каждый 1 $ , вы получите также 70 просмотров Вашего объявления в течении 20 секунд.
• БАП Группа 1: 1600 до 13000
• БАТ 2-я группа: 13000 до 25000
• БАП Группа 3: 25k до 51K
• БАП Группа 4: 51K до 96K
• БАП Группа 5: 96k до 180k
• БАП Группа 6: 180k до 368k
• БАП Группа 7: 368k до 730k
• БАП Группа 8: 730k до 1,58
• БАП Группа 9: 1,58 к 3.18m
• БАП Группа 10: 3.18m до 6,4 млн
• БАП Группа 11: 6,4 до 21м
• БАП Группа 12: 21м до 48м
• БАП 13-й группы: 48м до 100м +
• БАП Группа 14: 100m +
Начисления каждой группы:
• Группа 1: $ 0.09
• Группа 2: $ 0,28
• Группа 3: $ 0,52
• Группа 4: $ 1.12
• Группа 5: $ 2,32
• Группа 6: $ 3,78
• Группа 7: $ 5.35
• Группа 8: $ 9,3
• Группа 9: $ 17,42
• Группа 10: $ 27,36
• Группа 11: $ 65,71
• Группа 12: $ 136,8
• Группа 13: $ 360,13
• Группа 14: $ 843,71
Партнерская программа: 10% от покупки рекламы и 5% от просмотра рекламных объявлений
Платежные системы: Bitcoin, , PerfectMoney, Payeer
Минимальная сумма на вывод: 5$
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Мой вклад:
Оплата счета №9814 завершена
Дата: 19.01.2017 11:25:31 (UTC+3)
Дата оплаты: 19.01.2017 11:26:37 (UTC+3)
Получатель платежа: paidveal / paidveal.com
Товар: Paidveal Payeer
Счет к оплате: 9814
Счет в Payeer: 36278623
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 10.10 USD
P.S. Наданный момент Перфект Мани не принимает, оплатил с Payeer