BigBoi Профессионал

Имя: Филипп Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 29.12.2015 Сообщений: 957 Благодарностей: 294 КП: 0.343

Смерть стартапа: Что случилось с производителем дронов Lily Camera, собравшим $34 млн Смерть стартапа: Что случилось с производителем дронов Lily Camera, собравшим $34 млн на предзаказах



В начале января 2017 года производитель дрона Lily Camera, собравшего $34 млн на краудфандинговой площадке Kickstarter и предзаказах, объявил о закрытии компании. В тот же день к стартапу подали иск о введении покупателей в заблуждение. Издание Recode узнало, на какие факты опираются истцы, и предположило, что могло стать причиной смерти проекта.



Компания-производитель дронов Lily Camera Drone представила свой первый продукт летом 2015 года. Стартап показал промовидео с небольшим дроном с камерой, который самостоятельно перемещался за своим владельцем и обходил препятствия. Общая сумма предзаказов на дроны составила более $34 млн. Компания также привлекла $16 млн финансирования от фонда Spark Capital и некоторых частных инвесторов.



12 января 2017 года руководство проекта объявило о его закрытии. Как замечает автор материала на Recode, компания не успела доставить ни одного дрона.



«Последние несколько месяцев мы пытались получить достаточно финансирования, чтобы запустить производство и начать поставки, но не смогли этого сделать, — написали основатели компании на сайте стартапа. — Теперь мы вынуждены свернуть проект». По мнению руководителя Madrobots Николая Белоусова, это могло произойти потому, что компания не смогла найти дополнительных инвесторов из-за отсутствия образца готового устройства. Своим мнением он поделился с vc.ru.







Компания пообещала вернуть средства всем покупателям дрона. По словам руководства, деньги за предзаказы стартап не планировал тратить до тех пор, пока команда не будет полностью уверена, что сможет произвести и доставить дроны заказчикам.



Как отмечает Recode, сотрудники были предупреждены о закрытии компании за несколько недель до официального анонса — следовательно, руководство не исключало такой ход событий. Однако 12 декабря 2016 года в официальном Twitter-аккаунте стартапа появлялись объявления о том, что начало поставок запланировано на декабрь.



Кроме того, руководство компании и её инвесторы ведут себя необычайно тихо — и кажется, что нехватка средств на запуск производства стала не единственной причиной провала проекта.

12 января (в тот же день, когда Lily объявила о своём закрытии) в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско был подан иск к стартапу, пишет Recode. В иске, поданном от имени жителей Калифорнии, утверждается, что компания намеренно ввела покупателей в заблуждение, представив фальшивый проморолик, который неверно отражал способности устройства и сильно их преувеличивал.



Истцы также утверждают, что Lily обманывала покупателей, сообщая неверные даты начала поставок, несколько раз нарушала поставленные сроки и не позаботилась о том, чтобы оборудовать систему обработки международных заказов, которые она получала.







Представитель офиса окружного прокурора Сан-Франциско рассказал журналистам Recode о нескольких письмах, которыми удалось завладеть правоохранительным органам. Одно из них — от генерального директора стартапа Энтони Балареска — якобы свидетельствует о том, что в проморолике использовались кадры, сделанные камерой GoPro, которая была установлена на прототип дрона — а не встроенной камерой.



«Мы не можем сказать покупателям, что снимали ролик с помощью GoPro — потому что наша цель состоит в том, чтобы убедить людей не приобретать GoPro», — говорится в одном из писем.



В другом письме к продюсеру рекламных роликов Lily Балареск написал: «Я очень обеспокоен тем, что какой-нибудь гик может внимательно изучить наши видео и обнаружить, что они сняты на GoPro. Если мы решим публично лгать, нужно быть очень осторожными». Он также заметил, что на момент съёмки рекламных видео у компании не было даже полноценного прототипа камеры, которую она собиралась встраивать в дрон. Для внешних съёмок использовали нефункциональные прототипы.



Журналисты Recode связались с представителями Lily, но те отказались комментировать ситуацию. В декабре 2015 года в своём блоге команда рассказывала об изменениях в аппаратной составляющей дрона — и о том, что ей потребуется больше времени на тестирование продукта.



Источники Recode в индустрии предполагают, что одной из причин задержки поставок могли стать сложные задачи, которые команда установила перед собой с выпуском промовидео. Например, в ролике показано, как дрон самостоятельно опускается в воду, а затем поднимается на поверхность — по мнению специалистов на рынке, такое поведение очень сложно реализовать. «Создатели Lily Camera своим видео задали слишком высокие стандарты», — считает Белоусов.



Кроме того, команде нужно было спроектировать дрон таким образом, чтоб после 15 минут использования его не приходилось ставить на подзарядку на час.



В 2016 году команда Kickstarter рассказала историю провала «нано-дрона» Zano, разработчики которого также не смогли выполнить обещания, данные покупателям. Компания планировала разработать мини-дрон, который мог бы отслеживать местоположение своего владельца и следовать за ним. Компания собрала $3,5 млн на реализацию своей идеи.



В ноябре 2015 года, спустя год после запуска кампании, руководство проекта объявило о его банкротстве. В ходе журналистского расследования выяснилось, что основатель компании уже не раз обманывал ожидания инвесторов, снятый для кампании ролик — фальшивка, а прототипы устройств врезались в стены и не могли снимать качественные видеоролики. Компания-производитель дронов Lily Camera Drone представила свой первый продукт летом 2015 года. Стартап показал промовидео с небольшим дроном с камерой, который самостоятельно перемещался за своим владельцем и обходил препятствия. Общая сумма предзаказов на дроны составила более $34 млн. Компания также привлекла $16 млн финансирования от фонда Spark Capital и некоторых частных инвесторов.12 января 2017 года руководство проекта объявило о его закрытии. Как замечает автор материала на Recode, компания не успела доставить ни одного дрона.«Последние несколько месяцев мы пытались получить достаточно финансирования, чтобы запустить производство и начать поставки, но не смогли этого сделать, — написали основатели компании на сайте стартапа. — Теперь мы вынуждены свернуть проект». По мнению руководителя Madrobots Николая Белоусова, это могло произойти потому, что компания не смогла найти дополнительных инвесторов из-за отсутствия образца готового устройства. Своим мнением он поделился с vc.ru.Компания пообещала вернуть средства всем покупателям дрона. По словам руководства, деньги за предзаказы стартап не планировал тратить до тех пор, пока команда не будет полностью уверена, что сможет произвести и доставить дроны заказчикам.Как отмечает Recode, сотрудники были предупреждены о закрытии компании за несколько недель до официального анонса — следовательно, руководство не исключало такой ход событий. Однако 12 декабря 2016 года в официальном Twitter-аккаунте стартапа появлялись объявления о том, что начало поставок запланировано на декабрь.12 января (в тот же день, когда Lily объявила о своём закрытии) в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско был подан иск к стартапу, пишет Recode. В иске, поданном от имени жителей Калифорнии, утверждается, что компания намеренно ввела покупателей в заблуждение, представив фальшивый проморолик, который неверно отражал способности устройства и сильно их преувеличивал.Истцы также утверждают, что Lily обманывала покупателей, сообщая неверные даты начала поставок, несколько раз нарушала поставленные сроки и не позаботилась о том, чтобы оборудовать систему обработки международных заказов, которые она получала.Представитель офиса окружного прокурора Сан-Франциско рассказал журналистам Recode о нескольких письмах, которыми удалось завладеть правоохранительным органам. Одно из них — от генерального директора стартапа Энтони Балареска — якобы свидетельствует о том, что в проморолике использовались кадры, сделанные камерой GoPro, которая была установлена на прототип дрона — а не встроенной камерой.«Мы не можем сказать покупателям, что снимали ролик с помощью GoPro — потому что наша цель состоит в том, чтобы убедить людей не приобретать GoPro», — говорится в одном из писем.В другом письме к продюсеру рекламных роликов Lily Балареск написал: «Я очень обеспокоен тем, что какой-нибудь гик может внимательно изучить наши видео и обнаружить, что они сняты на GoPro. Если мы решим публично лгать, нужно быть очень осторожными». Он также заметил, что на момент съёмки рекламных видео у компании не было даже полноценного прототипа камеры, которую она собиралась встраивать в дрон. Для внешних съёмок использовали нефункциональные прототипы.Журналисты Recode связались с представителями Lily, но те отказались комментировать ситуацию. В декабре 2015 года в своём блоге команда рассказывала об изменениях в аппаратной составляющей дрона — и о том, что ей потребуется больше времени на тестирование продукта.Источники Recode в индустрии предполагают, что одной из причин задержки поставок могли стать сложные задачи, которые команда установила перед собой с выпуском промовидео. Например, в ролике показано, как дрон самостоятельно опускается в воду, а затем поднимается на поверхность — по мнению специалистов на рынке, такое поведение очень сложно реализовать. «Создатели Lily Camera своим видео задали слишком высокие стандарты», — считает Белоусов.Кроме того, команде нужно было спроектировать дрон таким образом, чтоб после 15 минут использования его не приходилось ставить на подзарядку на час.В 2016 году команда Kickstarter рассказала историю провала «нано-дрона» Zano, разработчики которого также не смогли выполнить обещания, данные покупателям. Компания планировала разработать мини-дрон, который мог бы отслеживать местоположение своего владельца и следовать за ним. Компания собрала $3,5 млн на реализацию своей идеи.В ноябре 2015 года, спустя год после запуска кампании, руководство проекта объявило о его банкротстве. В ходе журналистского расследования выяснилось, что основатель компании уже не раз обманывал ожидания инвесторов, снятый для кампании ролик — фальшивка, а прототипы устройств врезались в стены и не могли снимать качественные видеоролики.

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