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Смерть стартапа: Что случилось с производителем дронов Lily Camera, собравшим $34 млн

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Смерть стартапа: Что случилось с производителем дронов Lily Camera, собравшим $34 млн
Смерть стартапа: Что случилось с производителем дронов Lily Camera, собравшим $34 млн на предзаказах

В начале января 2017 года производитель дрона Lily Camera, собравшего $34 млн на краудфандинговой площадке Kickstarter и предзаказах, объявил о закрытии компании. В тот же день к стартапу подали иск о введении покупателей в заблуждение. Издание Recode узнало, на какие факты опираются истцы, и предположило, что могло стать причиной смерти проекта.

Компания-производитель дронов Lily Camera Drone представила свой первый продукт летом 2015 года. Стартап показал промовидео с небольшим дроном с камерой, который самостоятельно перемещался за своим владельцем и обходил препятствия. Общая сумма предзаказов на дроны составила более $34 млн. Компания также привлекла $16 млн финансирования от фонда Spark Capital и некоторых частных инвесторов.

12 января 2017 года руководство проекта объявило о его закрытии. Как замечает автор материала на Recode, компания не успела доставить ни одного дрона.

«Последние несколько месяцев мы пытались получить достаточно финансирования, чтобы запустить производство и начать поставки, но не смогли этого сделать, — написали основатели компании на сайте стартапа. — Теперь мы вынуждены свернуть проект». По мнению руководителя Madrobots Николая Белоусова, это могло произойти потому, что компания не смогла найти дополнительных инвесторов из-за отсутствия образца готового устройства. Своим мнением он поделился с vc.ru.



Компания пообещала вернуть средства всем покупателям дрона. По словам руководства, деньги за предзаказы стартап не планировал тратить до тех пор, пока команда не будет полностью уверена, что сможет произвести и доставить дроны заказчикам.

Как отмечает Recode, сотрудники были предупреждены о закрытии компании за несколько недель до официального анонса — следовательно, руководство не исключало такой ход событий. Однако 12 декабря 2016 года в официальном Twitter-аккаунте стартапа появлялись объявления о том, что начало поставок запланировано на декабрь.

Кроме того, руководство компании и её инвесторы ведут себя необычайно тихо — и кажется, что нехватка средств на запуск производства стала не единственной причиной провала проекта.

12 января (в тот же день, когда Lily объявила о своём закрытии) в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско был подан иск к стартапу, пишет Recode. В иске, поданном от имени жителей Калифорнии, утверждается, что компания намеренно ввела покупателей в заблуждение, представив фальшивый проморолик, который неверно отражал способности устройства и сильно их преувеличивал.

Истцы также утверждают, что Lily обманывала покупателей, сообщая неверные даты начала поставок, несколько раз нарушала поставленные сроки и не позаботилась о том, чтобы оборудовать систему обработки международных заказов, которые она получала.



Представитель офиса окружного прокурора Сан-Франциско рассказал журналистам Recode о нескольких письмах, которыми удалось завладеть правоохранительным органам. Одно из них — от генерального директора стартапа Энтони Балареска — якобы свидетельствует о том, что в проморолике использовались кадры, сделанные камерой GoPro, которая была установлена на прототип дрона — а не встроенной камерой.

«Мы не можем сказать покупателям, что снимали ролик с помощью GoPro — потому что наша цель состоит в том, чтобы убедить людей не приобретать GoPro», — говорится в одном из писем.

В другом письме к продюсеру рекламных роликов Lily Балареск написал: «Я очень обеспокоен тем, что какой-нибудь гик может внимательно изучить наши видео и обнаружить, что они сняты на GoPro. Если мы решим публично лгать, нужно быть очень осторожными». Он также заметил, что на момент съёмки рекламных видео у компании не было даже полноценного прототипа камеры, которую она собиралась встраивать в дрон. Для внешних съёмок использовали нефункциональные прототипы.

Журналисты Recode связались с представителями Lily, но те отказались комментировать ситуацию. В декабре 2015 года в своём блоге команда рассказывала об изменениях в аппаратной составляющей дрона — и о том, что ей потребуется больше времени на тестирование продукта.

Источники Recode в индустрии предполагают, что одной из причин задержки поставок могли стать сложные задачи, которые команда установила перед собой с выпуском промовидео. Например, в ролике показано, как дрон самостоятельно опускается в воду, а затем поднимается на поверхность — по мнению специалистов на рынке, такое поведение очень сложно реализовать. «Создатели Lily Camera своим видео задали слишком высокие стандарты», — считает Белоусов.

Кроме того, команде нужно было спроектировать дрон таким образом, чтоб после 15 минут использования его не приходилось ставить на подзарядку на час.

В 2016 году команда Kickstarter рассказала историю провала «нано-дрона» Zano, разработчики которого также не смогли выполнить обещания, данные покупателям. Компания планировала разработать мини-дрон, который мог бы отслеживать местоположение своего владельца и следовать за ним. Компания собрала $3,5 млн на реализацию своей идеи.

В ноябре 2015 года, спустя год после запуска кампании, руководство проекта объявило о его банкротстве. В ходе журналистского расследования выяснилось, что основатель компании уже не раз обманывал ожидания инвесторов, снятый для кампании ролик — фальшивка, а прототипы устройств врезались в стены и не могли снимать качественные видеоролики.
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