Кредит в один клик

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Блокчейн сделает возможным получение ссуд без визита в банки и бумажных договоров



Центробанк продолжает искать применение модной технологии блокчейн. На очереди разработка механизма банковских сделок и расчетов с клиентами, который работал бы без бумажных договоров и визитов в кредитные организации. Это сделает возможным получение кредита без посещения банка, рассказал «Известиям» источник, близкий к Банку России. Альфа-банк, Бинбанк, Киви-банк, «Открытие» и Сбербанк уже проявили интерес к перспективной разработке.

Ассоциация «Финтех» при ЦБ изучает возможность применения технологии блокчейн для любых сделок, включая перевод средств по договору. Благодаря этому клиенты смогут получить кредит, не заходя в офис банка. Технически это будет можно реализовать через автоматизацию смарт-контрактов, рассказал «Известиям» осведомленный источник.

Смарт-контракт — это любой контракт, условия которого можно прописать в форме алгоритма по формуле «если это, то то». К примеру, «если клиент предоставит банку такой-то набор документов, у него будет хорошая кредитная история и расчетный счет, то такая-то сумма заемных средств будет перечислена на его счет», объяснил механизм собеседник «Известий».

Он отметил, что в случае успеха разработки заемщики смогут получать кредит удаленно. Банки, в свою очередь, будут избавлены от бумажной работы.

Банк России с весны прошлого года занимается изучением возможностей применения блокчейн — технологии распределенного хранения информации, которая известна прежде всего благодаря тому, что на ее основе работают криптовалюты, например биткоин. Регулятор уже рассматривал блокчейн для ведения реестра вкладчиков и для идентификации заемщиков микрофинансовых организаций

По словам управляющего директора Бинбанка Алии Юсуповой, «умные контракты» могут использоваться в любых сделках, условия которых имеют ясную логику исполнения и могут быть математически описаны. Помимо кредитования, смарт-контракты при наличии законодательных изменений могли бы активно использоваться в рамках экспортно-импортных соглашений, при выдаче банковских гарантий, страховых выплатах, выплатах по облигациям, уверена она.

Представитель Бинбанка уточнила, что для выполнения таких контрактов нужна децентрализованная среда — например, блокчейн.

Блокчейн (от английского blockchain — «блочная цепь») — это технология хранения и защиты информации с помощью распределенных баз данных. В основе технологии — постоянно продлеваемая цепочка цифровых записей. Это позволяет добиться высочайшей устойчивости к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации. Данные в блокчейне хранятся одновременно у всех участников, а все записи автоматически обновляются до последней версии при каждом внесенном изменении. Технология блокчейн не запрещена российским законодательством в отличие от денежных суррогатов.

«Умные контракты» позволят создавать новые модели бизнес-процессов банка, делая их прозрачными и понятными для всех участников рынка, автоматизировать рутинные операции, — рассчитывает главный технический архитектор центра инноваций и технологий электронного бизнеса Альфа-банка Максим Азрильян. — Будут исключены ошибки ручного ввода или невнимательности. Для банков появляется возможность зарабатывать на увеличении количества операций, а для клиента всё становится дешевле и доступнее. Построение банковских продуктов с применением смарт-контрактов на основе блокчейн — следующий шаг развития банковской индустрии.

На этапе внедрения смарт-контрактов возможны проблемы, опасается специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» московской школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

— Для их развития нужна полная прозрачность, но не все российские банки готовы открыть свои протоколы конкурентам для доступа к продуктам и клиентской базе, — пояснил собеседник.

Как указали в пресс-службе Сбербанка, для массового применения смарт-контрактов необходимо решить вопросы признания работы и результатов их исполнения в судах наравне с традиционными формами договоров, а также построить одну или несколько юридически значимых блокчейн-платформ в стране.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что создаваемый Банком России прототип базирующейся на технологии блокчейн инфраструктуры — мастерчейн — будет иметь поддержку полноценных смарт-контрактов.

— Но сам по себе смарт-контракт — не панацея, позволяющая значительно сократить издержки и повысить эффективность процессов, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ. — Только сочетание различных финансовых технологий, таких как искусственный интеллект, роботизация и продвинутая аналитика на основе Big Data, дополненная технологией смарт-контрактов, позволит получить принципиально более эффективные финансовые модели и продукты.

По оценкам консалтинговой компании Capgemini, использование смарт-контрактов позволит зарубежным банкам экономить $3–11 млрд в год, мировым страховым компаниям — около $21 млрд. В свою очередь, инвестиционные банки смогут заработать $2–7 млрд за 12 месяцев. За рубежом развитием смарт-контрактов на основе блокчейна сегодня активно занимаются Barclays, Credit Suisse, HSBC, UBS, UniCredit, RBS. Так, Barclays тестирует их в рамках сделок торгового финансирования.
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