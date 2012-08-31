Блокчейн избавит заемщиков от визитов в банки

Технология блокчейн позволит в будущем оформлять кредиты в банках дистанционно и без подписания бумажных договоров. Ассоциация "Финтех" при Центробанке уже изучает возможность применения блокчейна для любых сделок, включая перевод средств по договору, сообщил "Известиям" осведомленный источник, близкий к Банку России. По его словам, технически это будет возможно реализовать через автоматизацию смарт-контрактов.
Смарт-контрактом является любой контракт, условия которого можно прописать в форме алгоритма по формуле "если это, то то", уточняет издание. Например, "если клиент предоставит банку такой-то набор документов, у него будет хорошая кредитная история и расчетный счет, то такая-то сумма заемных средств будет перечислена на его счет". К новой разработке уже проявили интерес Альфа-банк, Бинбанк, Киви-банк, "Открытие" и Сбербанк.
По словам управляющего директора Бинбанка Алии Юсуповой, "умные контракты" могут использоваться в любых сделках, условия которых имеют ясную логику исполнения и могут быть математически описаны. Эксперт предположила, что они могли бы активно использоваться в рамках экспортно-импортных соглашений, при выдаче банковских гарантий, страховых выплатах, выплатах по облигациям. Однако для выполнения таких контрактов нужна децентрализованная среда, например, блокчейн, говорит Юсупова.
ЦБ с прошлого года изучает возможности применения блокчейна, технологии хранения и защиты информации с помощью распределенных баз данных. Данные в блокчейне хранятся одновременно у всех участников, а все записи автоматически обновляются до последней версии при каждом внесенном изменении. На основе блокчейна работают криптовалюты, например биткоин.
Регулятор уже рассматривал блокчейн для ведения реестра вкладчиков и для идентификации заемщиков микрофинансовых организаций. В ЦБ указали на то, что создаваемый Банком России прототип базирующейся на технологии блокчейн инфраструктуры, мастерчейн, будет иметь поддержку полноценных смарт-контрактов. За рубежом развитием смарт-контрактов на основе блокчейна сегодня активно занимаются Barclays, Credit Suisse, HSBC, UBS, UniCredit, RBS, отмечает издание.