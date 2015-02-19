[BITLUNA] LunaCoin

BITLUNA
C гордостью представляет LunaCoin http://lunacoin.org/
Listed Coinmarketcap https://coinmarketcap.com/currencies/luna-coin/
Listed Exchanger https://www.coinexchange.io/market/LUNA/BTC
Listed On Blockexperts https://www.blockexperts.com/luna
Open Source On Github https://github.com/lunawallet/lunawallet
Кошелек
http://lunacoin.org/LUNA-win-64bit.zip
Windows Miner 64Bit
http://lunacoin.org/LUNA-win-miner-32bit.zip
Windows Miner 32Bit
http://lunacoin.org/LUNA-win-wallet.zip
Windows Wallet
http://lunacoin.org/LUNA-Qt-OSX-v100.zip
Mac Wallet
Windows Шахтеры
http://lunacoin.org/LUNA-win-miner-32bit.zip
32Bit Windows
http://lunacoin.org/LUNA-win-64bit.zip
64bit Windows
Наши бассейны добыча:
Cryptomine Pool
Главная- www.cryptomine.co.uk
Miners config: stratum+tcp://Cryptomine.co.uk:5001-u YOUR WALLET -p x
ports vardriff Port: 5000, Diff: 8 Port: 5001, Diff: 256 Port: 5002, Diff: 18192
TheMiningPool
Главная - theminingpool.mine.nu
Miners config :
stratum+tcp://theminingpool.mine.nu:6710 -u YOURWALLETHERE -p x
Port: 6710, VarDiff
Luna монет Свойства
Название: LUNA,
Сокращенное наименование: LUNA,
Монета Тип: POW / PoS Hybrid!
Алгоритм хэширования: Scrypt,
Сложность Retargetting Алгоритм: Простой режим
времени между блоками (в секундах): 120
Block Награда: 25,
Блок Вознаграждение уполовинивать Оценить: 1000000
Premine : 0%,
Всего монет: 50000000
Годовой Процент%: 15
Минимальный возраст (Ставка в днях): 30
Максимальная Ставка Возраст (в днях): 90
Daily Block Count: 720,
Монеты сгенерированных в день: 18,000
Время Между Halvings: 45.66
Максимальный размер блока: 2 MB
WindowsБумажник, Linux (Ubuntu) Кошелек, Mac (OS X) Кошелек, бумаги Кошелек генератор, Android Wallet, Бесплатный узел Хостинг для членов LUNA
майнинг
Luna премиум Блок Проводника
LunaCoin это захватывающая новая возможность , мы предлагаем монету с 0% premined,
LunaCoin является частью крупной сети LUNA.
LUNA цель заключается в создании услуг и продуктов которые будут предложены в LunaCoin.
LUNA выпустит высококачественные продукты и услуги для наших клиентов всему миру, с состоянием системы искусства направления-вознаграждение.
Услуги
1.Released монет для публики - 1/11/2017
2.Старт майнинг - начнется посленизкие пользователи аппаратных способны добывать
3.Выпуск услуг по 29 янв 2017 г. (bitluna услуг: MiteFX обменник для Luna 2 BTC Обмен, Bitluna Hybrid Earning Программа с большим количеством Начисление методов, LunaCoin, LunaWallet Оплата Процессор с API SCI IPN для пользователей и продавцовмогут отправлять и получать оплату в реальном времени
4.Объявления, Акции / Игры ЭСТ ..
5.Вы можете заработать навсегда
6.МОМЕНТАЛЬНОЕ водозабор в любом процессоре
7.методы Множественные имеющиеся доходы
8.Ежечасно зарабатывающие комиссии
9.система уровней Deep направление
10.Bitcoin игра с мгновенной WIN
11.Luna бумажнике можно использовать для торговцев и обычных пользователей
12.шахта Лунные монеты и получить даже больше прибылиобменивающиеся на mitefx.com
13.Получить бесплатный $ 10 START UP бонус на Prelaunch
Lunawallet.org
валютный рынок
Crypto валют
интернетмагазины
Интернет услуги
маркетинга и рекламы
платят за просмотр
Пожертвования
Luna Безопасность Newtork
Мы верим в безопасности всегда держатьнашего клиента счета безопасно и безопасный, онлайн шифрованияпомощью Comodo SSL 128bit наиболее широко используется. Bitluna не только предлагает Comodo безопасности имеет Luna дополнительную безопасность как пин датуоперации проверкирождении и так далее.
2.DDOS, SQLI & XSS Мы хорошо подготовлены для любых DDOS атак! Любой тип атаки приветствуются мы будем выступать любое нападение.
Резервные серверы
1. Резервные серверанас есть несколько серверов резервного копирования что бы сбалансировать высокий трафик нагрузки помогает сохранить 100% времени бесперебойной работы.
2.Our выделенные серверы высокозащищенных запуск быстро вебсервер с высоким брандмауэром, Луна хранит режиме реального времени резервного копирования синхронизации только упаковывают мы имеем мощности faliure на одном сервере другой сервер будет отключен,нас есть несколько серверов просто упаковывают один сервер выходитстроя другой вверх! это означает100% Uptime.
Регистрация BitLuna сегодня! & Получить $ 10 Во время предстара. Только Но не ждать слишком долго, после предстартовой конце концов вы сможете только зарегистрироватья ссылкуприглашений качестве приглашения.
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