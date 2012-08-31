Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,200 Благодарностей: 496 КП: 0.405

Bitcoin-lightning: Что нужно знать





Является ли Lightning частью Биткойна?



Да. Вы выбираете партнера и после некоторой настройки, создаете биткойн-транзакцию для финансирования канала Lightning; затем создаётся еще одна транзакция для финализации сделки, закрытия платежного канала и высвобождения ваших средств. Вы и ваш партнер в любой момент можете получить ваши средства: просто отправьте в блокчейн обычную транзакцию. Другими словами, вы и ваш партнер создаёте общий аккаунт, а затем используете Lightning для безопасных взаиморасчетов, минуя задержки блокчейна Биткойна.



Могу я отправить средства с Lightning на обычный биткойн-адрес?



Пока нет. В первой версии протокола, если вы хотите отправить обычную биткойн-транзакцию с помощью канала, вы должны сперва его закрыть, отправить средства, и вновь открыть канал (3 транзакции). В будущих версиях, вы и ваш партнер должны будете дать согласие на трату средств в lightning-канале, как это происходит при проведении обычного биткойн-платежа. Это позволит вам пользоваться lightning-кошельком также, как вы пользуетесь обычным биткойн-кошельком.



Какие ограничения существуют у Lightning?



Посреднические сбои: Если посреднический узел должным образом не срабатывает в течение доли секунды пока осуществляется транзакция, вам, возможно, придется часами или даже днями ожидать завершения операции.



Сбои на стороне партнеров (пиров): если один из пиров не отвечает на запросы, вам, возможно, придется ждать нескольких часов, прежде чем вы сможете закрыть канал и получить контроль над своими средствами.



Во избежание мошенничества со стороны пиров, требуется чтобы кто-либо активно мониторил блокчейн: либо ваш узел мониторит поведение пира, на случай если последний вздумает провести устаревшую транзакцию, или вы отдаете это на аутсорсинг других серверов (без потери приватности).



Никаких оффлайн платежей: вы не можете заплатить кому-либо, если он оффлайн; платеж в lightning по сути своей является сделкой в биткойнах на секретную сумму. Эта сделка не требует доверия между сторонами лишь в случае, если происходит в режиме онлайн.



Не подходит для крупных платежей: Наличие маршрута передачи денег вовсе не означает, что по нему можно передать любую сумму, которую вы захотите, поскольку пропускной способности этого маршрута может не хватить. Комиссионные в Lightning складываются из базовой ставки и некоторого процента; в отличие от этого, Биткойн-комиссионные зависят от веса транзакции. В любом случае, первая версия протокола Lightning ограничивает платежи до 0,04294967296 btc, а каналы до четырехкратного размера от максимального объема платежа.



Зависит от Биткойна: если Биткойн потерпит неудачу, с Lightning произойдет тоже самое.



Каковы преимущества Lighning?



Становятся возможными очень мелкие платежи: поскольку комиссионные пропорциональны размеру платежа, вы можете отправлять даже доли центов; сеть позволяет пересылать даже тысячные доли биткойна (сатоши).



Платежи проходят мгновенно: деньги немедленно отправляются получателю (и обратно). Как правило, это занимает доли секунды.



Постойте, а почему платежи ограничены 0,0429 btc?



Так лучше для самоподстройки сети. Множество мелких платежей работают лучше, чем крупные платежи, которые будет разрежать каналы. Кроме того, крупные платежи можно сразу производить на блокчейне Биткойна. Нам требуется опыт реальной работы сети, и в то же время мы хотели бы воспрепятствовать потере неприемлемо больших сумм: в коде будут ошибки и недостатки, и мне хотелось бы думать, что за это я мог бы купить пива пострадавшим от них пользователям и мы будем в расчете.



Насколько приватен Lightning?



Достаточно приватен. Платежи распределяются через узлы, у которых есть данные лишь о предыдущей и последующей точке маршрута. Но если два узла одного маршрута скооперируются, они могут сказать, что это один и тот же платеж. Если кто-либо видит все пакеты, они могут анализировать трафик на предмет того, куда именно отправляются платежи. Активный злонамеренный узел может изучить платеж на предмет его точного адресата. Первая и последняя проблема имеют известное решение, которое я ожидаю в будущей спецификации; меры противодействия анализу трафика будут развиваться.



Могу ли я зарабатывать на поддержании работы узла Lightning?



На самом деле нет. Любой может настроить узел, так что это гонка на снижение комиссионных. На практике, мы можем увидеть сеть, использующую номинальный размер комиссионных, что будет лишь обеспечивать дополнительный стимул для поддержания работы узла, которым вы пользуетесь сами, но недостаточным стимулом, чтобы поддерживать работу такой ноды ради прибыли. К тому же, другие критерии нежели только комиссионные (например, хаотичность, разнообразие) в выборе маршрута, также в этом помогут.



Какие ресурсы необходимы для запуска Lightning-узла?



На данный момент, (облегченный) полный биткойн-узел. Использование полного биткойн-узла всегда будет самым безопасным и наиболее конфиденциальным способом (и большее количество полных узлов хорошо для остальных пользователей), но облегченные узлы также можно использовать с некоторыми оговорками, часть из которых впоследствии могут потерять свою актуальность в связи с улучшениями lightning-протокола.



Как завлечь совершенно нового пользователя?



С помощью кошелька. Обычным способом познакомить кого-либо с Биткойном является создание для них кошелька и отправка туда 5 долларов. Как это сделать в случае с Lightning, если у получателя нет биткойнов для финансирования открытия канала? Какой-нибудь простой кошелек для пополнения чьего-либо канала значительно упростит эту задачу.



Требуется ли Segregated Witness для Lightning?



Теоретически — нет, практически — да. Без SegWit вы можете создать худшую версию сети Lightning, у которой будет больше рисков при создании каналов (если что-то пойдет не так, вам придется ждать вплоть до месяца!), ограничение на длительность жизни канала, более длинный период истечения платежа на каждом из транзитных узлов. Все это сделает сеть менее эффективной и не такой надежной. Вся спецификация, написанная на сегодняшний день, предполагает наличие SegWit, поскольку он решает все перечисленные выше проблемы.



Является ли роутинг неизвестной проблемой?



Нет. На ранних стадиях сеть будет достаточно мала, и потому маршрутизация будет легкой. Когда она станет больше, у нас будет больше данных чтобы оценить возможные компромиссы между оптимальной маршрутизацией, сложностью и информационными утечками. Всё это позволит скорректировать планы развития.



Как Lightning может потерпеть неудачу?



Множеством способов. Включая те, когда и весь Биткойн, на базе которого строится Lightning, потерпит неудачу. Даже в отсутствие технических проблем люди, создающие протокол, являются лишь реализаторами: для здоровья экосистемы пользователи должны будут поддерживать работу своих узлов и сети в целом. Но если бы мы знали будущее, то от жизни не было бы никакого удовольствия!



Источник Несколько команд по всему миру соревнуются за то, кто первым сможет реализовать и проверить на практике проект спецификации сети Lightning. Однако за пределами этих команд, вокруг этой концепции существует много путаницы. Позвольте мне внести некоторую ясность по этому вопросу.Да. Вы выбираете партнера и после некоторой настройки, создаете биткойн-транзакцию для финансирования канала Lightning; затем создаётся еще одна транзакция для финализации сделки, закрытия платежного канала и высвобождения ваших средств. Вы и ваш партнер в любой момент можете получить ваши средства: просто отправьте в блокчейн обычную транзакцию. Другими словами, вы и ваш партнер создаёте общий аккаунт, а затем используете Lightning для безопасных взаиморасчетов, минуя задержки блокчейна Биткойна.Пока нет. В первой версии протокола, если вы хотите отправить обычную биткойн-транзакцию с помощью канала, вы должны сперва его закрыть, отправить средства, и вновь открыть канал (3 транзакции). В будущих версиях, вы и ваш партнер должны будете дать согласие на трату средств в lightning-канале, как это происходит при проведении обычного биткойн-платежа. Это позволит вам пользоваться lightning-кошельком также, как вы пользуетесь обычным биткойн-кошельком.Посреднические сбои: Если посреднический узел должным образом не срабатывает в течение доли секунды пока осуществляется транзакция, вам, возможно, придется часами или даже днями ожидать завершения операции.Сбои на стороне партнеров (пиров): если один из пиров не отвечает на запросы, вам, возможно, придется ждать нескольких часов, прежде чем вы сможете закрыть канал и получить контроль над своими средствами.Во избежание мошенничества со стороны пиров, требуется чтобы кто-либо активно мониторил блокчейн: либо ваш узел мониторит поведение пира, на случай если последний вздумает провести устаревшую транзакцию, или вы отдаете это на аутсорсинг других серверов (без потери приватности).Никаких оффлайн платежей: вы не можете заплатить кому-либо, если он оффлайн; платеж в lightning по сути своей является сделкой в биткойнах на секретную сумму. Эта сделка не требует доверия между сторонами лишь в случае, если происходит в режиме онлайн.Не подходит для крупных платежей: Наличие маршрута передачи денег вовсе не означает, что по нему можно передать любую сумму, которую вы захотите, поскольку пропускной способности этого маршрута может не хватить. Комиссионные в Lightning складываются из базовой ставки и некоторого процента; в отличие от этого, Биткойн-комиссионные зависят от веса транзакции. В любом случае, первая версия протокола Lightning ограничивает платежи до 0,04294967296 btc, а каналы до четырехкратного размера от максимального объема платежа.Зависит от Биткойна: если Биткойн потерпит неудачу, с Lightning произойдет тоже самое.Становятся возможными очень мелкие платежи: поскольку комиссионные пропорциональны размеру платежа, вы можете отправлять даже доли центов; сеть позволяет пересылать даже тысячные доли биткойна (сатоши).Платежи проходят мгновенно: деньги немедленно отправляются получателю (и обратно). Как правило, это занимает доли секунды.Так лучше для самоподстройки сети. Множество мелких платежей работают лучше, чем крупные платежи, которые будет разрежать каналы. Кроме того, крупные платежи можно сразу производить на блокчейне Биткойна. Нам требуется опыт реальной работы сети, и в то же время мы хотели бы воспрепятствовать потере неприемлемо больших сумм: в коде будут ошибки и недостатки, и мне хотелось бы думать, что за это я мог бы купить пива пострадавшим от них пользователям и мы будем в расчете.Достаточно приватен. Платежи распределяются через узлы, у которых есть данные лишь о предыдущей и последующей точке маршрута. Но если два узла одного маршрута скооперируются, они могут сказать, что это один и тот же платеж. Если кто-либо видит все пакеты, они могут анализировать трафик на предмет того, куда именно отправляются платежи. Активный злонамеренный узел может изучить платеж на предмет его точного адресата. Первая и последняя проблема имеют известное решение, которое я ожидаю в будущей спецификации; меры противодействия анализу трафика будут развиваться.На самом деле нет. Любой может настроить узел, так что это гонка на снижение комиссионных. На практике, мы можем увидеть сеть, использующую номинальный размер комиссионных, что будет лишь обеспечивать дополнительный стимул для поддержания работы узла, которым вы пользуетесь сами, но недостаточным стимулом, чтобы поддерживать работу такой ноды ради прибыли. К тому же, другие критерии нежели только комиссионные (например, хаотичность, разнообразие) в выборе маршрута, также в этом помогут.На данный момент, (облегченный) полный биткойн-узел. Использование полного биткойн-узла всегда будет самым безопасным и наиболее конфиденциальным способом (и большее количество полных узлов хорошо для остальных пользователей), но облегченные узлы также можно использовать с некоторыми оговорками, часть из которых впоследствии могут потерять свою актуальность в связи с улучшениями lightning-протокола.С помощью кошелька. Обычным способом познакомить кого-либо с Биткойном является создание для них кошелька и отправка туда 5 долларов. Как это сделать в случае с Lightning, если у получателя нет биткойнов для финансирования открытия канала? Какой-нибудь простой кошелек для пополнения чьего-либо канала значительно упростит эту задачу.Теоретически — нет, практически — да. Без SegWit вы можете создать худшую версию сети Lightning, у которой будет больше рисков при создании каналов (если что-то пойдет не так, вам придется ждать вплоть до месяца!), ограничение на длительность жизни канала, более длинный период истечения платежа на каждом из транзитных узлов. Все это сделает сеть менее эффективной и не такой надежной. Вся спецификация, написанная на сегодняшний день, предполагает наличие SegWit, поскольку он решает все перечисленные выше проблемы.Нет. На ранних стадиях сеть будет достаточно мала, и потому маршрутизация будет легкой. Когда она станет больше, у нас будет больше данных чтобы оценить возможные компромиссы между оптимальной маршрутизацией, сложностью и информационными утечками. Всё это позволит скорректировать планы развития.Множеством способов. Включая те, когда и весь Биткойн, на базе которого строится Lightning, потерпит неудачу. Даже в отсутствие технических проблем люди, создающие протокол, являются лишь реализаторами: для здоровья экосистемы пользователи должны будут поддерживать работу своих узлов и сети в целом. Но если бы мы знали будущее, то от жизни не было бы никакого удовольствия!

Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ! На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________