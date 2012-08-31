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В Испании можно будет купить и продать Bitcoin в семи тысячах банкоматов

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Старый Сегодня, 12:04
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В Испании можно будет купить и продать Bitcoin в семи тысячах банкоматов

Испанский криптовалютный кошелек «HolyTransaction» заключил соглашение с глобальной электронной платформой «HalCash». Благодаря сотрудничеству владельцы биткоинов теперь могут перевести свои биткоины в фиатные валюты и наоборот, после чего свободно снять наличные евро в 7000 банкоматов по всей Испании.

Выступая на ССN, генеральный директор «HolyTransaction» Франческо Симонетти сообщил:
Цитата:
«Мы начали работать с HalCash и локальной платежной системой для реализации возможности снятия наличных нашими испанскими клиентами. Затем мы решили помочь расширить сеть HalCash в нескольких странах, в том числе в Польше, доведя общее количество банкоматов, в которых можно будет конвертировать bitcoin и евро до более чем 10 000 единиц».


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