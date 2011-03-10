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Имя: Дмитрий Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 09.01.2017 Сообщений: 23 Поблагодарили: 1 раз КП: 0.000

Инаугурация Трампа может послать сигнал к продаже активов РФ



Так говорят некоторые инвесторы, получившие рекордную прибыль в результате ставок на хорошие отношения между Трампом и Владимиром Путиным. По мере того как президентство Трампа становится реальностью, портфельные управляющие Schroder Investment Management и RAM Capital задумываются о сокращении вложений в российские активы, если не получат доказательств того, что Трамп предпримет конкретные шаги для улучшения шатких отношений с Кремлем, включая отмену санкций.



Разворот в отношениях США и России, напряженность которых при Бараке Обаме достигла пика со времен холодной войны, в реальности может оказаться трудной задачей. Многие ключевые республиканцы в Конгрессе выступают за сохранение существующего порядка вещей, особенно после того, как спецслужбы в прошлом месяце заявили, что Россия стоит за хакерскими взломами во время президентских выборов. Сам Трамп признал в этом месяце, что может сохранить санкции "на какое-то время".



Любые дальнейшие признаки того, что разрядка происходит только на словах, могут вызвать коррекцию ралли, которое отправило рубль на 17-месячный максимум, акции - к историческим пикам, а доходности российских бондов вернуло на уровни, последний раз наблюдавшиеся до кампании РФ по присоединению Крыма в 2014 году.



Ниже приводятся планы крупнейших инвестиционных менеджеров в отношении российских активов в преддверии инаугурации.



* Джим Баррино из Schroder, участвующий в управлении инструментами с фиксированной доходностью на $136 миллиардов, занимает позицию наравне с рынком в рублевых активах и ниже рынка в российских евробондах.



"Должно произойти многое прежде, чем санкции будут отменены", - отмечает он. Инвесторы могут фиксировать прибыль по российским долговым бумагам после инаугурации, поскольку сценарии, заложенные в котировки, "не реализуются в одночасье".



* Янник Науд, глава отдела долговых рынков Banque Audi (Suisse) SA в Женеве, держит российские корпоративные облигации.



"На данный момент нам нужно больше, чем просто ожидания, нужно больше фактов. Тактическая модель - покупать после победы Трампа, только чтобы продать после инаугурации. Если мы не увидим существенного прогресса после инаугурации, вполне реально, что мы зафиксируем прибыль".



* Пол Макнамара участвует в управлении долговыми бумагами развивающихся стран примерно на $4,5 миллиарда в GAM UK Ltd., в том числе ОФЗ.



"До тех пор, пока у нас не будет доказательств обратного, мы будем исходить из того, что Трамп - в кармане у России. Мы думаем, что санкции очень скоро отменят. При этом российские активы уже показали очень хорошую динамику, и мы хотели бы, чтобы к этому прибавились еще более высокие нефтяные котировки".



Источник Покупайте российские активы после победы Дональда Трампа на выборах, продавайте - после инаугурации.Так говорят некоторые инвесторы, получившие рекордную прибыль в результате ставок на хорошие отношения между Трампом и Владимиром Путиным. По мере того как президентство Трампа становится реальностью, портфельные управляющие Schroder Investment Management и RAM Capital задумываются о сокращении вложений в российские активы, если не получат доказательств того, что Трамп предпримет конкретные шаги для улучшения шатких отношений с Кремлем, включая отмену санкций.Разворот в отношениях США и России, напряженность которых при Бараке Обаме достигла пика со времен холодной войны, в реальности может оказаться трудной задачей. Многие ключевые республиканцы в Конгрессе выступают за сохранение существующего порядка вещей, особенно после того, как спецслужбы в прошлом месяце заявили, что Россия стоит за хакерскими взломами во время президентских выборов. Сам Трамп признал в этом месяце, что может сохранить санкции "на какое-то время".Любые дальнейшие признаки того, что разрядка происходит только на словах, могут вызвать коррекцию ралли, которое отправило рубль на 17-месячный максимум, акции - к историческим пикам, а доходности российских бондов вернуло на уровни, последний раз наблюдавшиеся до кампании РФ по присоединению Крыма в 2014 году.Ниже приводятся планы крупнейших инвестиционных менеджеров в отношении российских активов в преддверии инаугурации.* Джим Баррино из Schroder, участвующий в управлении инструментами с фиксированной доходностью на $136 миллиардов, занимает позицию наравне с рынком в рублевых активах и ниже рынка в российских евробондах."Должно произойти многое прежде, чем санкции будут отменены", - отмечает он. Инвесторы могут фиксировать прибыль по российским долговым бумагам после инаугурации, поскольку сценарии, заложенные в котировки, "не реализуются в одночасье".* Янник Науд, глава отдела долговых рынков Banque Audi (Suisse) SA в Женеве, держит российские корпоративные облигации."На данный момент нам нужно больше, чем просто ожидания, нужно больше фактов. Тактическая модель - покупать после победы Трампа, только чтобы продать после инаугурации. Если мы не увидим существенного прогресса после инаугурации, вполне реально, что мы зафиксируем прибыль".* Пол Макнамара участвует в управлении долговыми бумагами развивающихся стран примерно на $4,5 миллиарда в GAM UK Ltd., в том числе ОФЗ."До тех пор, пока у нас не будет доказательств обратного, мы будем исходить из того, что Трамп - в кармане у России. Мы думаем, что санкции очень скоро отменят. При этом российские активы уже показали очень хорошую динамику, и мы хотели бы, чтобы к этому прибавились еще более высокие нефтяные котировки".

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