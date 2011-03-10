Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,549 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Инаугурация Трампа может послать сигнал к продаже активов РФ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:49
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 23
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Инаугурация Трампа может послать сигнал к продаже активов РФ
Покупайте российские активы после победы Дональда Трампа на выборах, продавайте - после инаугурации.

Так говорят некоторые инвесторы, получившие рекордную прибыль в результате ставок на хорошие отношения между Трампом и Владимиром Путиным. По мере того как президентство Трампа становится реальностью, портфельные управляющие Schroder Investment Management и RAM Capital задумываются о сокращении вложений в российские активы, если не получат доказательств того, что Трамп предпримет конкретные шаги для улучшения шатких отношений с Кремлем, включая отмену санкций.

Разворот в отношениях США и России, напряженность которых при Бараке Обаме достигла пика со времен холодной войны, в реальности может оказаться трудной задачей. Многие ключевые республиканцы в Конгрессе выступают за сохранение существующего порядка вещей, особенно после того, как спецслужбы в прошлом месяце заявили, что Россия стоит за хакерскими взломами во время президентских выборов. Сам Трамп признал в этом месяце, что может сохранить санкции "на какое-то время".

Любые дальнейшие признаки того, что разрядка происходит только на словах, могут вызвать коррекцию ралли, которое отправило рубль на 17-месячный максимум, акции - к историческим пикам, а доходности российских бондов вернуло на уровни, последний раз наблюдавшиеся до кампании РФ по присоединению Крыма в 2014 году.

Ниже приводятся планы крупнейших инвестиционных менеджеров в отношении российских активов в преддверии инаугурации.

* Джим Баррино из Schroder, участвующий в управлении инструментами с фиксированной доходностью на $136 миллиардов, занимает позицию наравне с рынком в рублевых активах и ниже рынка в российских евробондах.

"Должно произойти многое прежде, чем санкции будут отменены", - отмечает он. Инвесторы могут фиксировать прибыль по российским долговым бумагам после инаугурации, поскольку сценарии, заложенные в котировки, "не реализуются в одночасье".

* Янник Науд, глава отдела долговых рынков Banque Audi (Suisse) SA в Женеве, держит российские корпоративные облигации.

"На данный момент нам нужно больше, чем просто ожидания, нужно больше фактов. Тактическая модель - покупать после победы Трампа, только чтобы продать после инаугурации. Если мы не увидим существенного прогресса после инаугурации, вполне реально, что мы зафиксируем прибыль".

* Пол Макнамара участвует в управлении долговыми бумагами развивающихся стран примерно на $4,5 миллиарда в GAM UK Ltd., в том числе ОФЗ.

"До тех пор, пока у нас не будет доказательств обратного, мы будем исходить из того, что Трамп - в кармане у России. Мы думаем, что санкции очень скоро отменят. При этом российские активы уже показали очень хорошую динамику, и мы хотели бы, чтобы к этому прибавились еще более высокие нефтяные котировки".

Источник
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Работай в удовольствие
imhoteppp на форуме  
Старый Сегодня, 11:56
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 232
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: Инаугурация Трампа может послать сигнал к продаже активов РФ
Спасибо за совет и за статью ! Очень познавательно!
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
bossweb на форуме  
Старый Сегодня, 11:59
#3
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Белгород
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 6
КП: 0.143
Re: Инаугурация Трампа может послать сигнал к продаже активов РФ
Спасибо. За хорошие сигналы.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
lelik2 вне форума  
Старый Сегодня, 12:13
#4
спекулянт
Форекс-блогер
 
Аватар Тимон
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 2,463
Благодарностей: 539
Записей в блоге: 2
Записей в FX-блоге: 257
Подписок: 3
КП: 0.243
Re: Инаугурация Трампа может послать сигнал к продаже активов РФ
Да Трампу будет нелегко если будут продолжать его приписывать к любителям России и Путина, хотя многие и так понимают что санкции это бред, но промывают мозги неплохо всем те кто это начал и просто так позиции в сторону мира во всем мире они навряд ли сдадут.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!


iPhone 6s в подарок нашим трейдерам! / Бонус до 115% на депозит!
Бонус 250 процентов! / Блог финансиста
Убойные Форекс-конкурсы
Тимон вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Twitter Трампа может стать важнее финансовых СМИВалютный рынок Aisller Forex: общий форум 3 Вчера 15:20
CEO криптовалютного кошелька Jaxx объявил о продаже большей части Ethereum-активов dengov Новости криптовалют 0 13.11.2016 23:09
Налоговая служба США: биткойн может стать всеобщим средством обмена активов pilot10 Новости криптовалют 0 13.11.2016 11:36
Один из крупнейших нефтетрейдеров мира заявил о продаже российских активов Sashoua Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.10.2014 14:34
У «Росгеологии» может появиться конкурент за объединение нефтесервисных активов и тех Jerigon Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.09.2014 21:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар myhyipsnet
Airbender Company - airbender.company
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Сash-wallet - cash-wallet.net
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nizami5921
Кто умеет говорить слова наоборот?
От nizami5921 в разделе «Курилка»
Аватар moskva
Госдума собралась ужесточить наказание за нелегальные услуги такси
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-cчет Bank of Money:26833 (Fx-Trend)
От sanchessss в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Сигналы от Uristq. Есть бесплатный вариант
От Uristq в разделе «Архив»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube