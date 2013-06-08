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Выросший объем краткосрочных ГКО серьезно расшатывает финансовую устойчивость США.

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Старый Сегодня, 10:41
#1
Специалист
 
Имя: Зайчег
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Инвестирую в: HYIP
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Выросший объем краткосрочных ГКО серьезно расшатывает финансовую устойчивость США.
Резко выросшие показатели краткосрочных государственных казначейских облигаций США являются исключительно скверным показателем для американской экономики. Сегодняшние показатели уже обогнали "достижения" накануне кризиса 2008 года, - поясняет Alexsword.

Министерство финансов США разместило для публичного обозрения сведения относительного сроков погашения американских трежерис. Эти данные способствуют более полной оценке размера денежных средств, которые Минфин будет погашать согласно установленным срокам.

Эти сведения ценны тем, что они заранее позволяют выявить дисбаланс между доходами Соединенных Штатов и предстоящими расходами, касающихся выплат по ГКО. Очевидно, что чем больше объем краткосрочных ГКО, тем сложнее придется США исполнять по ним обязательства, а значит тем менее устойчивее становится система. В свою очередь эта тенденция свидетельствует о том. что инвесторы, представляющие собой самых настоящих спекулянтов, теряют доверие к американским ГКО и пытаются максимально нажиться в самые возможно кратчайшие сроки.

Ранее такие риски гасились включением денежного печатного станка и накачиванием финансового рынка денежной массой, что пространно называется QE или "политика количественного смягчения". В связи с приближением денежной массы к критической отметке QE прекратили к концу 2014 года, что повлекло за собой уменьшение доходов и рост дефицита бюджета США в 2015 году.

Вот как усложняющаяся финансовая ситуация в США выглядит на этом графике:


Выросший объем краткосрочных ГКО серьезно расшатывает финансовую устойчивость США. Накануне кризиса 2008 года ситуация была лучше

- черная черта отражает объемы долгосрочных ГКО на балансе Федеральной резервной службы.

- красные черты отражают объемы краткосрочных ГКО, погашение которых предстоит в ближайший месяц, квартал, полугодие и год.

Анализ показывает, что рост черной черты приостановил рост красной в 2009 году, однако в 2015 и 2016 годах он начался снова.

Каков объем проблем и что же ждет финансовую систему США?

На 1 января 2017 года общая масса краткосрочных ГКО составили:

1. К погашению в ближайший месяц - 689 млрд. долларов США;

2. К погашению в ближайшие 3 месяца - 1 668 млрд. долларов США;

3. К погашению в ближайшее полугодие - 2 651 млрд. долларов США;

4. К погашению в ближайший год - 3 641 млрд. долларов США.

Это гигантские суммы. Сложность ситуации заключается в том, что за последний год поступления в американский бюджет составили около 270 млрд. долларов США. Это означает, что для исполнения своих обязательств по погашению ГКО Минфину США в самый ближайший месяц потребуется денег почти в 3,5 раза больше, чем месячный доход. Годовой показатель соответственно значительно выше - примерно 1 347% от месячного дохода!

Откуда США будут брать деньги? Или просто откажутся от выплат и простят всем кредиторам свои долги?

Справедливости ради надо отметить, что динамика реально ухудшается, поскольку растет не только размер краткосрочного объема ГКО, но и скорость его стремительного роста.

Размер долга к погашению в ближайший год вырос на 712 млрд. долларов США по сравнению с тем же месяцем два года назад.

Даже перед кризисом 2008 года ситуация была лучше, поскольку рост краткосрочных ГКО тогда составил "всего лишь" 595 млрд. долларов США.
http://politus.ru/economy/2652-vyros...a-luchshe.html
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