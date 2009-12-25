Сегодня, 18 января, криптовалюте Dash исполнилось три года.
Этот год Dash начал резким ростом курса, уже 4 января выйдя на рекордные с середины ноября показатели. На сегодняшний день стоимость седьмой по уровню капитализации криптовалюты немного снизилась и составляет $13,94.
Напомним, что запуск криптовалюты, которая изначально называлась Xcoin, произошел 18 января 2014 года. C 28 января 2014 по 25 марта 2015 года она носила имя Darkcoin, под которым обрела определенную популярность. Darkcoin стал первой криптовалютой, нацеленной на анонимность платежей. 26 Марта 2015 года Darkcoin был официально переименован в Dash, что является производной от Digital Cash (цифровая наличность). Одной из основных причин ребрендинга стали различные трудности по продвижению Darkcoin за пределы узкоспециализированных сообществ и даркнета.
Будем надеяться, что развитие Dash не остановится и наберет новые темпы.
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