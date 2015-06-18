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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.01.2017
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Прибыльные инвестиции в зарубежную недвжимость
Всем доброго дня!
Позвольте мне поднять в очередной раз тему инвестиций в недвижимость, а именно инвестиций в зарубежную недвижимость. Несмотря на то, что на форуме многое уже было сказано, я хочу присоединиться к этой теме и раскрыть ее с другого ракурса, так как сам являюсь брокером по недвижимости в Доминиканской Республике в туристической зоне Punta Cana, вот уже 4 года.
Со своей стороны хочу сказать, что тема является довольной актуальной, ведь каждый из нас испытывает большое стремление в один прекрасный момент отойти от дел и получить прибыль от так называемого в народе " ленивого бизнеса" , в форме рантье либо держателя высоколиквидных ценных бумаг с фиксированной прибылью и посвятить себя любимому делу, будь то путешествия, хобби, семья и т.д.
На мой взгляд ни одни из указанных форм не является панацеей, для вашего безбедного существования, по этому я всегда выступаю за диверсификацию активов и распределение между этими двумя видами активов ( для любителей более динамичного ведения дел, подойдет так же хорошо организованный работающий бизнес ) . Между тем Уоррен Баффет говорил: "Диверсификация - это защита от невежества. В ней мало смысла если Вы знаете что делаете", однако не каждый из нас может похвастаться чутьем "Оракула из Омахи", ведь каждый из методов требует большого внимания и затрату усилий и времени , чем большая часть из достопочтенных форумчан к сожалению не всегда обладает.
На этот случай я могу порекомендовать довериться профессионал в каждом из направлений с проверенным именем и большим опытом работы.
К примеру я в своей практике работаю с не большим количеством крупных инвесторов, которые уже имеют опыт иностранных инвестиций в сектор недвижимости. Большая часть из них, к сожалению, в свое время обожглась на инвестициях в Европе( Лондоне, Франции, Испании и т.д.), или в США на падающем рынке недвижимости но приобрела незаменимый опыт.
Сейчас же ситуация на рынке обстоит так, что большая часть стран Западной Европы и США больно ударяют своими фискальными нормами по карману инвестора и съедают большую часть прибыли.
По сей причине многие серьезные инвесторы переметнулись на рынок стран третьего мира с "удобны" законодательством и фискальными нормами, но стабильным политически устройством, одной из таких стран является Доминиканская Республика.
Несмотря что Доминиканская Республика не является офшорной зоной, к которым на данный момент приковано много лишнего внимания, она обладает следующими особенностями которые позволяют комфортно чувствовать себя инвестору, такие как:
1. Туристическое направление Пунта- Кана/Баваро Доминиканской Республики одно из самых популярных в мире за счет своих высококлассных пляжей, отелей с международным именем ( BARCELO, RIO, MAJESTIC, HARD ROCK, PALLADIUM, OXIDENTAL и т.д.), развитой инфраструктуры туристического сервиса
2. Стабильный климатический фактор выступает гарантом постоянной привлекательности для туристов со всего мира (средне годовая температура 30 °C (86 °F)).
3. Международный аэропорт Пунта- Кана – является одним из самым оживленных аэропортов, предлагающий широкий список направлений во всем Карибском Регионе.
4. Зону Пунта-Кана/ Баваро посетило 5,9 миллиона человек в 2014 году, что соответствует прирост 12,49%, и 63,3% за последние 8 лет*
5. Целевые показатели, рассчитанные министерством туризма Доминиканской Республики составляют 10 миллионов посетителей с 8% годовым приростом
6. Состав туристов, прибывающих в Доминиканскую республику: 57% -из стран с устойчивой экономикой, страны Северной Америки, 25%- выходцы из стран Европы, 12% - из стран Южной Америки, 6% - из других стран*.
7. Экономическая и политическая стабильность в стране позволяет поддерживать туристическую индустрию, являющуюся основой составляющей ВВП Доминиканской Республики.
8. Налоговые привилегии с полным освобождением от налогов до 15 лет для компаний, вовлеченных в развитие туристического сектора
Данные преимущества позволяют развивать следующие направления инвестиций в сектор недвижимости:
1. Формирование пакета рантье ( покупка объектов недвижимости таких как виллы, апартаменты, объект коммерческой недвижимости с последующей сдачей и получением прибыли)
2. Получение прибыли на растущем спросе на рынке ( покупка неоцененных объектов недвижимости с последующей перепродажей или развитием инфраструктуры)
3. Смешанная форма . чаще всего применяемая нами для крупных и институциональных инвесторов - это вариант покупки, строительства отелей с последующим менеджментом или сдачей в долгосрочный лизинг управляющим компаниям с международным именем таким как Hilton,Marriott International, AMRsorts и т.д.
Каждая из этих стратегий имеет свои сильные и слабые стороны и несмотря на то, что не каждая из них является общедоступной, начать свой путь в мир инвестиций в недвижимость сможет каждый начиная ориентировочно от 50,000USD.
Ведь инвестиции в рынок недвижимости в туристическом секторе Доминиканы это :
1. Один из самых надежных активов (право собственности в Домниканской Республике закреплено в законодательстве по нормам принятым в США, наличие возможности быть собственником без посредников не будучи гражданином или резидентом Доминиканской Республики)
2. Постоянный доход ( туристическая привлекательность за счет географического фактора)
3. Довольная быстрая возможность выхода ( высокая ликвидность объектов недвижимости)
4. Сложность учета зарубежными государственными структурами ( к примеру налоговой РФ и т.д.).
5. Мягкое фискальное регулирование ( множество легальных способов не платить или платить минимальные суммы налогов)
Надеюсь моя заметка будет интересная многоуважаемым участникам форума и я с радостью отвечу на все ваши вопросы как в на форуме, так и в приватном общении:
С уважением
Stanislav Poltoraka
Broker/Owner of
VEGA Global Developing
Investment Agency
Cel, Viber, WhatsApp: +1 829-847-88-26