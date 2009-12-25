Народный банк Китая заявил о нарушении законодательства со стороны криптовалютных бир

Подразделение делового администрирования предприятий Народного банка Китая сообщило о результатах проверок, проведенных на местных криптовалютных биржах. Об этом пишет Coindesk.
Как гласит отчет о проверке, центробанк Китая обнаружил ряд нештатных ситуаций, возникавших при работе криптовалютных бирж BTCC, Huobi and OKCoin, что могло стать причиной аномальных флюктуаций курса биткоина. Также в отчете говорится о том, что биржами велась маржинальная торговля, однако о каких-либо наказаниях за это не упоминается.
Как сообщают СМИ Китая Hexun и Jiefang Daily, также во время проверки было обнаружено, что биржи осуществляли операции с нарушением действующего законодательства о борьбе с отмыванием денег.
На данный момент с официальным заявлением в связи с этой ситуацией выступила лишь биржа BTCC.
«BTCC продолжит тесное сотрудничество с центробанком и выполнит все указания регулятора по устранению несоответствий и недостатков. На данный момент биржа функционирует в нормальном режиме», — говорится в заявлении.
Напомним, что проверки на китайских криптовалютных биржах начались 11 января этого года, а уже 13 января ими были остановлены маржинальные торги.
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