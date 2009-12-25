Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,521 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Народный банк Китая заявил о нарушении законодательства со стороны криптовалютных бир

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:47
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,361
Благодарностей: 8,537
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Народный банк Китая заявил о нарушении законодательства со стороны криптовалютных бир

Подразделение делового администрирования предприятий Народного банка Китая сообщило о результатах проверок, проведенных на местных криптовалютных биржах. Об этом пишет Coindesk.

Как гласит отчет о проверке, центробанк Китая обнаружил ряд нештатных ситуаций, возникавших при работе криптовалютных бирж BTCC, Huobi and OKCoin, что могло стать причиной аномальных флюктуаций курса биткоина. Также в отчете говорится о том, что биржами велась маржинальная торговля, однако о каких-либо наказаниях за это не упоминается.

Как сообщают СМИ Китая Hexun и Jiefang Daily, также во время проверки было обнаружено, что биржи осуществляли операции с нарушением действующего законодательства о борьбе с отмыванием денег.

На данный момент с официальным заявлением в связи с этой ситуацией выступила лишь биржа BTCC.

«BTCC продолжит тесное сотрудничество с центробанком и выполнит все указания регулятора по устранению несоответствий и недостатков. На данный момент биржа функционирует в нормальном режиме», — говорится в заявлении.
Напомним, что проверки на китайских криптовалютных биржах начались 11 января этого года, а уже 13 января ими были остановлены маржинальные торги.

Источник
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
банк, биржа, биткоин
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Народный банк Китая виноват в последнем сливе Биткоин Анна Чернобай Bitcoin 7 15.01.2017 12:45
Народный банк Китая нанимает специалистов по блокчейну pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 4 18.11.2016 21:39
Эксперты уличили Народный банк Китая в коварстве moskva Новости в банковской сфере и страховании 1 30.03.2016 18:28
Народный банк Китая остановил девальвацию юаня Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 5 23.12.2015 00:28
ЦБ РФ и Народный банк Китая подписали соглашение о валютных свопах Forexpansion Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.10.2014 17:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alex356
Биткоин как борьба с преступностью
От Alex356 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар hyip-dimon
InvestFund - investfund.org
От hyip-dimon в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Украинский госбанк продан китайцам
От Denver10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Angelika78
Банковский кризис 2013 или куда пошёл отток депозитов
От Angelika78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар yalgaer
Битва Портфелей - Investflow
От yalgaer в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар xmeermak
Рассписание матчей "Премьер лига"
От xmeermak в разделе «Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube