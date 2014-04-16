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7 лучших конференций, в области финансов и финтех в 2017 году

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#1
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,510
Благодарностей: 1,053
КП: 0.115
7 лучших конференций, в области финансов и финтех в 2017 году
Я сегодня отобрал 7 самых престижных конференций в области финансов и финтех по всем европейским странам. Эти конференции дадут возможность как и познакомится с новыми людьми, так и услышать о новых идеях в данной области


№1 Paris Fintech Forum, который пройдет 25-26 января в Париже
Обсуждение: Онлайн и мобильный банкинг
Стоимость: 960 евро
2 000 участников приедут в Париж, чтобы послушать речь менеджеров различных мировых банков, страховых, ТК-компаний. На мероприятии будут рассматривать будущее банкинга, главные тенденции нынешнего финтех.


№2 Finovate Europe, который пройдет 7-8 февраля в Лондоне
Обсуждение: Новые технологии для банкинга
Стоимость: 1595 фунтов
На мероприятии участники смогут увидеть самые инноваторские технологии, в области банкинга и финансов. Здесь соберутся топ-менеджеры, аналитики, блогеры, а также предприниматели. Фишка мероприятия – конкурс на лучший продемонстрированный стартап в области финансов



№3 CeBIT 2017, который пройдет 20-24 марта в Ганновере (Германия)
Обсуждение: Цифровой бизнес
Стоимость: 1000 евро
В протяжении 5 дней специалисты будут обсуждать такие темы как Blockchain, Big Data, ИИ, кибербезопасность. На CeBIT можно будет даже протестировать новые технологии на себе.


№4 Innovate Finance Global Summit, который пройдет 20-21 апреля в Лондоне
Обсуждение: Достижения в области финтех
Стоимость: 1674 фунта, включая НДС
Данная конференция самая престижная в области финтех. Тут соберутся менеджеры самый крупных компаний, инвесторы, а также представители стартапов. Главные темы конференции: итоги Brexit, разработка финтех-экосистемы и идентификация личности в современном мире.


№5 FinDEVr, который пройдет 12-13 июня в Лондоне
Обсуждение: Технологические инструменты в FinTech
Стоимость: 845 фунтов, для представителей - 345 фунтов
На конференции будут представлены множество новых идей и платформ, а также API самых крупных компаний.


№6 EBAday, который пройдет 20-21 июня в Дублине (Ирландия)
Обсуждение: Банкинг и индустрия платежей
Стоимость: 1265 евро
Это уже 12-е мероприятие EBAday. Это почти что основной форум в сфере платежей, на котором будут обсуждать ключевые направления в интернет-платежей. На EBAday будет более тысячи представителей банков и финучреждений.


№7 Money 20/20, который пройдет 26-28 июня в Копенгагене (Дания)
Обсуждение: Финтех в Европе
Стоимость: 3000 евро
Организаторы конференции заверяют, что за 2 дня будет заключено большое количество сделок, а также участники смогут посмотреть на новые представленные стартапы.

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 04:27.
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Метки
конференция, новости, стартап, стартапы, форум
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