Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,521 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Bitgratis.com - Bitgratis

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:51
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,786
Благодарностей: 1,175
КП: 0.143
Bitgratis.com - Bitgratis
Я не админ проекта

Старт 18.01.2016

Новый проект - Bitgratis.com


Маркетинг:



0,13% каждый час навсегда
от 0,01 до 5,0 Ƀ


0,15% каждый час навсегда
от 5,0 до 20 Ƀ


0,17% каждый час навсегда
от 20 до 45 Ƀ

Вывод депозита по истечении 24 часов 5% от суммы


Реферальная программа : 5% от вклада


Принимает : Bitcoin



Вклад :

6530eb03ddc08b5fd6928efd5de8e7105b48f85622b24caad1 004f29e79ec69c
1Exu9CYvEQTR9MDrF2zkx2EPXDch3GYNSp
3Ec3taWVHKC1Q1W6iUu6YbFDMC7rDg5TRi $ 10.52




РЕГИСТРАЦИЯ



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! - ПРОЕКТ ОТ КОМАНДЫ МММ 2011 RB=100%
РЕФБЕК ДО 200%, СКРОМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВКИ В ХАЙПАХ - НУЖНЫ ЛИ ОНИ ???
ОТКРЫТ НОВЫЙ РАЗДЕЛ - ОБЩЕНИЕ
Sportsmen777 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Улюкаев не боится рейтинговых агентств
От Wind of freedom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Разработчики Civilization VI заявили о поддержке DirectX 12
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Global Online Investment
От sensey72 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro-Hyip
Too Profit - tooprofit.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Приток в инвестиционные фонды России составил 10.1 млн долларов
От Oziris в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Платные прогнозы от smsprognoz
От smsprognoz в разделе «Прогнозы»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube