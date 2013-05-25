Bitgratis.com - Bitgratis

Я не админ проекта
Старт 18.01.2016
Новый проект - Bitgratis.com
Маркетинг:
0,13% каждый час навсегда
от 0,01 до 5,0 Ƀ
0,15% каждый час навсегда
от 5,0 до 20 Ƀ
0,17% каждый час навсегда
от 20 до 45 Ƀ
Вывод депозита по истечении 24 часов 5% от суммы
Реферальная программа :
5% от вклада
Принимает :
Bitcoin
Вклад :
6530eb03ddc08b5fd6928efd5de8e7105b48f85622b24caad1 004f29e79ec69c
1Exu9CYvEQTR9MDrF2zkx2EPXDch3GYNSp
3Ec3taWVHKC1Q1W6iUu6YbFDMC7rDg5TRi $ 10.52
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