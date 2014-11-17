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Laugh.ly привлек $2.25 миллиона для своего потокового стендап-сервиса

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Старый Сегодня, 03:25
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
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Laugh.ly привлек $2.25 миллиона для своего потокового стендап-сервиса


Laugh.ly официально был запущен в августе 2016 года. Сегодня сервису удалось получить 2,25 миллиона долларов в раунде посевного финансирования. Основным инвестором выступила компания New York Angels, а также участвовали Backstage Capital, Treehouse Capital, Accelerator Ventures, Atlas Holdings и другие. Приложение доступно как для устройств с ОС iOS, так и с Android и может предложить обширную библиотеку номеров в жанре комедийного стендап-шоу, включая номера в исполнении Кевина Харта, Эми Шумер, Джорджа Карлина, Криса Рока и других.



С выходом Laugh.ly была заявлена цель дать комикам новый источник дохода в то время, когда все меньше и меньше людей покупают CD и DVD-диски с их выступлениями, а отдают предпочтение просмотру выступлений онлайн с помощью таких потоковых сервисов как Netflix и HBO Now.

Приложение может создавать персонализированные комедийные "радио-станции" в дополнение к обычному прослушиванию по своему выбору. Laugh.ly при выходе насчитывал альбомы 400 комиков, сейчас это число составляет - более 650. С августа 2016 года приложение использовали более 200 000 пользователей. Laugh.ly - бесплатный сервис, однако есть возможность приобретения премиум-членства, которое дает возможность убрать рекламу, прослушивать номера оффлайн и отфильтровать нецензурную лексику. Для удобства пользователей есть возможность поиска шуток на какую-либо конкретную тему, для этого нужно набрать ключевое слово в поисковой системе.



Финансирование будет использовано для найма команды разработчиков, известных людей в сфере комедии и рынка развлечений, а также для добавления новых функций приложения.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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