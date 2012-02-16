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Какие зарплаты хотят установить сотрудникам Финполиции?

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Старый Сегодня, 03:16
#1
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Имя: Станислав
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Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
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Какие зарплаты хотят установить сотрудникам Финполиции?


Подготовленный ранее закон МФУ “О Финансовой полиции” гласит установить зарплаты полицейским в районе от 16 000 до 64 000 грн.

В данном случае, подразумевается, что у руководителя Финполиции будет максимальная зарплата, указанная в законе, а именно 64 000 грн в месяц."Минималка" в Финполиции будет 16 000 грн. По мимо этого, в законе указана также ежемесячная надбавка за стаж и за владение иностранными языками.
“При этом средняя зарплата финансового полицейского в 2015 году составляла 4 700 грн, а вот информации по 2016 году МФУ не предоставил”, – сообщается РБК.
Потребность в высоких зарплатах МФУ объясняет тем, что работники, которые владеют аналитическими возможностями и способны ориентироваться в экономике и финансах, как правило, высокооплачиваемые и работают в топовых консалтинговых фирмах. Поэтому, чтобы заинтересовать полицейских работой в госучреждении, потребуется установить им высокую зарплату


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