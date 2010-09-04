eRisk Consulting для платформы eNTERFACE в области недвижимости привлекла инвестиции

Американская компания eRisk Consulting из Батон-Руж штат Луизиана занимается разработкой программного обеспечения и для платформы eNTERFACE привлекла инвестиции. Сумма инвестиций не разглашается.
Инвесторами стали фонды Catalyst, Louisiana и Core Associates.
Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения развития своих собственных мобильных приложений, платформы eNTERFACE.
Крис Джордан является президент компании eRISK Consulting, которая предоставляет платформу eNTERFACE. Это платформа для быстрой разработки приложений (RAD) для компаний в области строительства и недвижимости с различными функциями, которая автоматизирует все бумажные процессы внутри одного мобильного приложения или в онлайн на портале платформы.
eNTERFACE совместно работает, как с IOS, так и с Android и предлагает инновационное решение для управления рабочим процессом.
eNTERFACE имеет все способы для ведения бизнеса, которые включают: бухгалтерский учет, операции, начисление заработной платы, отдел кадров, получение кредитной карты, управление заказами, субподрядчик, запросы о покупке и другие услуги. Одно приложение для всех, объединив всех на одной платформе - единственное приложение рунета.
Также компания предлагает разработку приложений на заказ для конкретных потребностей компании. Архитектура eNTERFACE предоставляет компаниям 100% контроль собранной информации, рабочих процессов и отчетов.
Перевод специально для mmgp.ru