Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Как долго тема хайпов будет актуальна?

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Старый Сегодня, 02:20
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 104
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Как долго тема хайпов будет актуальна?
Интересует Ваше мнение...

Ведь когда-то все забудут про хайпы.... будь то десять лет, или 50.... но когда-то это должно случиться....
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